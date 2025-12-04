Leao Butrón opinó sin filtros sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Lo ideal..."

Alianza Lima comenzó a delinear su plantel para la próxima temporada y, aunque todavía disputa los playoffs de la Liga 1, decidió comunicar que Hernán Barcos no renovará su contrato y pondrá fin a su etapa en el club tras cinco años. Frente a este anuncio, el exguardameta Leao Butrón no tardó en pronunciarse y dejó una firme opinión sobre la salida del ‘Pirata’.

Leao Butrón opinó sin filtros sobre la salida de Hernán Barcos

Durante el programa 'PBO Campeonísimo', el excapitán íntimo fue consultado por la controversia generada alrededor de la partida del delantero argentino, especialmente por el tenso ambiente que se vive en plena disputa por las semifinales de los playoffs ante Sporting Cristal.

Al respecto, Butrón señaló que la interna aliancista atraviesa un momento complicado, pues la atención de los hinchas gira más en torno a la salida de Barcos que al decisivo partido ante los rimenses. Asimismo, dio su postura sobre el momento elegido para comunicar la decisión.

Video: PBO Campeonísimo

“Es candela no solo por lo que se juega, sino por lo que ha pasado; se está hablando bastante. En ese sentido, Cristal viene más tranquilo, más metido en el partido. Parece que fue inevitable (la salida de Barcos); lo ideal era terminar el campeonato, que conversen y ver todo eso, pero decidieron conversar ambas partes antes”, comentó.

Leao Butrón criticó a la hinchada de Alianza Lima por el apoyo a Hernán Barcos

Del mismo modo, Leao Butrón sorprendió al dejar un crítica en contra de los hinchas que han mostrado su respaldo al 'Pirata' y criticado a la directiva por su salida. El exguardameta enfatizó que se debería velar primero por los intereses del equipo y no avivar la polémica en medio de la serie ante Sporting Cristal.

“Creo que la posición está muy marcada, desde fuera se siente muy cargado el ambiente, y el hincha no está contribuyendo a relajar ese ambiente que debe tener un equipo antes de jugar un partido tan importante. El hincha, cual sea su posición, debería poner por encima al club, darle tranquilidad. Una vez terminado el campeonato, que digan lo quieran", señaló el expotero.

Hernán Barcos se pronunció tras su salida de Alianza Lima

Luego del empate ante Sporting Cristal y de marcar el gol del empate, Hernán Barcos reveló su sentir en medio de sus últimos partidos con la camiseta de Alianza Lima. "He escuchado mucho que hablan de que tengo mi cabeza afuera. Soy hincha de Alianza para toda la vida. Estoy tranquilo por todo lo que hice y lo que dejé, después hay mucho por hablar. Estoy contento por el empate", dijo.