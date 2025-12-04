Paolo Guerrero responde sin filtro sobre salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: "Agradecido..."

Paolo Guerrero se pronunció públicamente ante el presunto ambiente tenso que se vive en la interna de Alianza Lima. El 'Depredador' fue consultado sobre la salida de Hernán Barcos y si espera que renueve de último momento con los blanquiazules. Fiel a su estilo, el goleador histórico de la selección peruana respondió sin filtro para dar una opinión del 'Pirata'.

En primera instancia, Guerrero dejó en claro que hoy por hoy la prioridad debe ser el partido del sábado ante Sporting Cristal por la vuelta de los Playoffs. Entiende que Alianza Lima tiene un duelo importante en su afán de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que no quiere que ningún tema desvíe el foco del cotejo del fin de semana.

Paolo Guerrero opina sobre salida de Hernán Barcos en Alianza Lima

Seguido de ello, Paolo fue contundente al decir que desea que Hernán Barcos se quede en Alianza Lima por todo lo que aportó desde su estadía en La Victoria. El delantero blanquiazul expresó estar agradecido con el 'Pirata' por los goles y títulos con los 'íntimos'. Sin embargo, aclara que esta decisión no le corresponde a él, sino a los directivos.

"¿Me gustaría que siga Barcos? Sí, o sea es una decisión que lo toma el club. Pero por mi parte, sí. Más bien agradecido con Hernán por todo lo que le ha dado al club. Llegó en el momento que tuvo que llegar. Yo como hincha de Alianza cómo no voy a estar agradecido. Pero después, existe una comisión directiva, un cuerpo técnico que son los que evalúan y toman decisiones, y después no me cabe más que eso que prepararme, entrenarme bien y jugar y dar la vida", declaró a Best Cable Sports.

(VIDEO: Best Cable Sports)

Alianza Lima no renovará contrato de Hernán Barcos

Pese a ser el héroe de Alianza Lima en el partido de ida de los Playoffs ante Sporting Cristal, la directiva blanquiazul se mantendrá firme en no contar con Hernán Barcos para el proyecto deportivo 2026. El 'Pirata' ya conoce de esta decisión, por lo que espera cerrar de la mejor manera su año con los 'íntimos'.