0

Paolo Guerrero responde sin filtro sobre salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: "Agradecido..."

En medio de la presunta incomodidad entre Paolo Guerrero y Hernán Barcos en Alianza Lima, el 'Depredador' rompió su silencio para opinar de la salida del 'Pirata'.

Diego Medina
Paolo Guerrero habló sobre la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima.
Paolo Guerrero habló sobre la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima. | Foto: Liga 1 | Best Cable Sports
COMPARTIR

Paolo Guerrero se pronunció públicamente ante el presunto ambiente tenso que se vive en la interna de Alianza Lima. El 'Depredador' fue consultado sobre la salida de Hernán Barcos y si espera que renueve de último momento con los blanquiazules. Fiel a su estilo, el goleador histórico de la selección peruana respondió sin filtro para dar una opinión del 'Pirata'.

Hernán Barcos le dio el empate a Alianza Lima ante Sporting Cristal.

PUEDES VER: Lo último: Alianza Lima tomó fuerte decisión sobre Hernán Barcos tras gol anotado a Crista

En primera instancia, Guerrero dejó en claro que hoy por hoy la prioridad debe ser el partido del sábado ante Sporting Cristal por la vuelta de los Playoffs. Entiende que Alianza Lima tiene un duelo importante en su afán de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que no quiere que ningún tema desvíe el foco del cotejo del fin de semana.

Paolo Guerrero opina sobre salida de Hernán Barcos en Alianza Lima

Seguido de ello, Paolo fue contundente al decir que desea que Hernán Barcos se quede en Alianza Lima por todo lo que aportó desde su estadía en La Victoria. El delantero blanquiazul expresó estar agradecido con el 'Pirata' por los goles y títulos con los 'íntimos'. Sin embargo, aclara que esta decisión no le corresponde a él, sino a los directivos.

"¿Me gustaría que siga Barcos? Sí, o sea es una decisión que lo toma el club. Pero por mi parte, sí. Más bien agradecido con Hernán por todo lo que le ha dado al club. Llegó en el momento que tuvo que llegar. Yo como hincha de Alianza cómo no voy a estar agradecido. Pero después, existe una comisión directiva, un cuerpo técnico que son los que evalúan y toman decisiones, y después no me cabe más que eso que prepararme, entrenarme bien y jugar y dar la vida", declaró a Best Cable Sports.

(VIDEO: Best Cable Sports)

Alianza Lima no renovará contrato de Hernán Barcos

Pese a ser el héroe de Alianza Lima en el partido de ida de los Playoffs ante Sporting Cristal, la directiva blanquiazul se mantendrá firme en no contar con Hernán Barcos para el proyecto deportivo 2026. El 'Pirata' ya conoce de esta decisión, por lo que espera cerrar de la mejor manera su año con los 'íntimos'.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Conmebol confirmó la astronómica suma que ganó Alianza Lima por la Libertadores y Sudamericana

  2. Jorge Fossati pone nueva condición para renovar contrato con Universitario: "Quiere más..."

  3. Alianza Lima tomó fuerte decisión sobre Hernán Barcos luego de su heroico gol ante Cristal

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano