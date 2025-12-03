0

Paolo Guerrero tuvo polémico gesto al oír críticas de los hinchas de Cristal: "Te gané..."

Así respondió Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, a las críticas que le dijeron los hinchas de Sporting Cristal tras ser sustituido por Hernán Barcos.

Diego Medina
Paolo Guerrero y el gesto para responder a los hinchas de Sporting Cristal.
Paolo Guerrero y el gesto para responder a los hinchas de Sporting Cristal. | Foto: Difusión
Paolo Guerrero fue protagonista de un cruce con los hinchas de Sporting Cristal que se hicieron presente en el Estadio Nacional. El delantero de Alianza Lima fue sustituido por Hernán Barcos sobre los 76 minutos y no fue ajeno a las críticas de los aficionados 'rimenses' por no anotar en este duelo de Playoffs.

Hernán Barcos apareció así en el Alianza Lima vs Sporting Cristal.

"Guerrero hoy no hiciste nada. No hiciste nada hoy día. No, la otra vez… 1-0", se puede oír en un video difundido en redes sociales por parte de los hinchas de Sporting Cristal a Paolo Guerrero. Tras estas frases, el 'Depredador' no dudó en observar a la afición celeste y responder con unas breves palabras y con un gesto que ha generado polémica.

Fiel a su estilo, el atacante blanquiazul levantó las manos para indicar que en el anterior partido jugado en el Estadio Nacional le ganó a Cristal por 2-1. Por si fuera poco, hizo un gesto para replicar cómo fue su anotación ante los celestes que prácticamente los perjudicó en su afán de luchar por el Torneo Apertura.

"Te gané 2 a 1", se le puede oír a Paolo Guerrero en respuesta a las críticas de los hinchas de Sporting Cristal. Uno de los que presenció este hecho fue Fernando Gaibor, quien también fue cambiado en el equipo de Alianza Lima que venía perdiendo parcialmente por 1-0.

(VIDEO: Difusión)

Paolo Guerrero y el gol a Sporting Cristal en el Apertura 2025

Sporting Cristal fue local ante Alianza Lima en el duelo correspondiente al Torneo Apertura 2025. Los celestes abrieron el marcador ante los blanquiazules, pero la remontada del equipo de Gorosito inició con el gol de Paolo Guerrero. El 'Depredador' celebró a viva voz ante los hinchas celestes diciendo claramente "Esto es Alianza".

(VIDEO: L1 MAX)

Diego Medina
Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

