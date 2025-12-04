Percy Liza, ex Sporting Cristal, rompe el mercado y ficha por mítico club de Liga 1: "Acuerdo"

Sporting Cristal tuvo en sus filas a Percy Liza como una de las promesas en ofensiva para el gusto de los hinchas. Sin embargo, el atacante no pudo lucir su mejor versión con camiseta celeste en las tres temporadas que tuvo por delante, por lo que el 2025 cerró el año defendiendo a FBC Melgar. Ahora, el mercado de pases presenta una gran sorpresa al revelar su futuro de cara al 2026.

Percy Liza deja Melgar y firma por club de la Liga 1 2026

A través de redes sociales, FBC Melgar comunicó a toda su afición el acuerdo con Deportivo Garcilaso para ceder a Percy Liza por toda la temporada 2026. Dado que el cuadro rojinegro no contará con el ex Sporting Cristal en su primer equipo, ahora se le abre la posibilidad con un elenco cusqueño que peleará la Liga 1 y Copa Sudamericana.

De esta manera, se abre un nuevo capítulo deportivo en la carrera de Liza 'La Figura', quien demostró su mejor versión con camiseta de Sporting Cristal en las temporadas 2021, 2022 y 2023. Si bien tuvo un alto por su llegada a Marítimo de Portugal, el atacante regresó a tienda celeste para continuar con su juego.

"¡ÉXITOS Y A SEGUIR RUGIENDO, PERCY! Se ha llegado a un acuerdo con el club Deportivo Garcilaso para ceder en calidad de préstamo a nuestro rojinegro, Percy Liza, por toda la temporada 2026.", informó FBC Melgar a través de sus cuentas oficiales.

Percy Liza será cedido a Deportivo Garcilaso para la temporada 2026.

¿En qué equipos jugó Percy Liza?

Estos son los clubes que disputó Percy Liza a lo largo de su carrera profesional:

Sporting Cristal

Marítimo

Carlos Mannucci

FBC Melgar

Deportivo Garcilaso

Valor de mercado de Percy Liza

Según el portal "Transfermarkt", Percy Liza tiene un valor de mercado de 225 mil euros a sus 25 años de edad. Su mejor versión se dio en la temporada 2021 con camiseta de Sporting Cristal, en el que registró una cifra de 500 mil euros (medio millón de euros).