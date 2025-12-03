Se filtró el nombre de los cuatro futbolistas que no continuarán en Sporting Cristal en el 2026

Sporting Cristal inició el 2025 enfocado en lograr todos los objetivos, tanto a nivel local como internacional; sin embargo, no pudo conseguirlo, generando diversas reacciones en toda su hinchada celeste. En ese contexto, y a poco de terminar el año, se revelaron los nombres de los que ya no continuarán en el plantel.

Según el periodista Denilson Barrenechea para el programa ‘Estudio Fútbol’, el club rimense ya no continuará con cuatros jugadores para luchar por los objetivos el 2026 bajo las órdenes del entrenador Paulo Autuori. De esta manera, las renovaciones, fichajes y salidas comienzan en el cuadro del Rímac.

Sporting Cristal se enfoca en armar el plantel 2026

''Me dijeron que van a haber varias partidas. Por ejemplo, la de Alejandro Duarte ya la confirmamos. Me habían comentado que Jhilmar Lora, por lo que se tiene previsto, no va a continuar el próximo año. Los números lo dicen también, porque jugó solamente tres partidos en el Clausura, no es del gusto de Paulo Autori. También me dijeron que en el caso de Nicolás Pasquini, no va a continuar en Sporting Cristal. Están hablando con otros jugadores del extranjero para traerlo como laterales izquierdos'', dijo.

(Video: Estudio Fútbol)

Asimismo, Axel Cabellos también se suma a esta lista de los futbolistas que no continuarán en los planes de Sporting Cristal, pues no llegó a consolidarse en el once rimense.

''No ha tenido las mejores presentaciones, y lo que me han dicho es que Sporting Cristal no estaría ejerciendo la opción de compra porque no consideran que sea un jugador que esté marcando diferencias en el torneo local, y por lo tanto quieren apostar por alguien de la casa'', agregó.