Se filtró el nombre de los cuatro futbolistas que no continuarán en Sporting Cristal en el 2026
Sporting Cristal ya planifica su plantel para la temporada 2026 y revelan que el DT Paulo Autuori no contará con cuatro importantes futbolistas.
Sporting Cristal inició el 2025 enfocado en lograr todos los objetivos, tanto a nivel local como internacional; sin embargo, no pudo conseguirlo, generando diversas reacciones en toda su hinchada celeste. En ese contexto, y a poco de terminar el año, se revelaron los nombres de los que ya no continuarán en el plantel.
PUEDES VER: Suena como flamante refuerzo de Universitario, pero su representante se reunirá con Alianza Lima
Según el periodista Denilson Barrenechea para el programa ‘Estudio Fútbol’, el club rimense ya no continuará con cuatros jugadores para luchar por los objetivos el 2026 bajo las órdenes del entrenador Paulo Autuori. De esta manera, las renovaciones, fichajes y salidas comienzan en el cuadro del Rímac.
Sporting Cristal se enfoca en armar el plantel 2026
''Me dijeron que van a haber varias partidas. Por ejemplo, la de Alejandro Duarte ya la confirmamos. Me habían comentado que Jhilmar Lora, por lo que se tiene previsto, no va a continuar el próximo año. Los números lo dicen también, porque jugó solamente tres partidos en el Clausura, no es del gusto de Paulo Autori. También me dijeron que en el caso de Nicolás Pasquini, no va a continuar en Sporting Cristal. Están hablando con otros jugadores del extranjero para traerlo como laterales izquierdos'', dijo.
(Video: Estudio Fútbol)
Asimismo, Axel Cabellos también se suma a esta lista de los futbolistas que no continuarán en los planes de Sporting Cristal, pues no llegó a consolidarse en el once rimense.
''No ha tenido las mejores presentaciones, y lo que me han dicho es que Sporting Cristal no estaría ejerciendo la opción de compra porque no consideran que sea un jugador que esté marcando diferencias en el torneo local, y por lo tanto quieren apostar por alguien de la casa'', agregó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90