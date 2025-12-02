Suena como flamante refuerzo de Universitario, pero su representante se reunirá con Alianza Lima

La temporada 2025 se termina para Alianza Lima sin haber logrado el objetivo de conquistar el título nacional por tercer año consecutivo. En ese sentido, ya planifica el armado del plantel del 2026 donde deberá revertir la situación. Por su parte, Universitario espera lograr el ‘Tetra’ y llegar lejos en la Copa Libertadores.

Al respecto, el nombre de un exfutbolista de Peñarol captó la atención de los hinchas por su posible llegada al conjunto crema y ser uno de los refuerzos de lujo. Sin embargo, también entró en la órbita del cuadro blanquiazul, según una reciente información que ha causado revuelo entre los hinchas.

Clubes de la Liga 1 se planifican para la temporada 2026

“El atacante Abel Hernández no solo ha recibido oferta de Universitario, Alianza Lima, a través de Franco Navarro, ha mostrado interés en el goleador uruguayo. Hoy llega a la capital el representante Pablo Betancourt, y se reunirá con ambos clubes”, dio a conocer el periodista Alfredo Ccasa Godoy en su cuenta de X.

Horas después, el representante arribó al Perú e indicó que sostendrá una reunión con Franco Navarro, director deportivo del club blanquiazul, ante el interés por el atacante.

“Abel fue el goleador del fútbol uruguayo y mejor jugador. Es muy difícil hacer en Uruguay 26 goles en un año. Tenemos otras ofertas, como la Olimpia de Paraguay, el Mirassol de Brasil también que está interesado, pero mi idea es que creo que si él viene para acá (Perú), puede alargar mucho su carrera”, dijo Pablo Betancourt a las cámaras de TV Perú.

