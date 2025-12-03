Miguel Borja tomó rotunda postura ante posible fichaje por Alianza Lima: "Prioridad..."

Alianza Lima está enfocado en poder terminar la temporada como Perú 2 y clasificar a la próxima Copa Libertadores. En paralelo, la directiva está concentrada en la búsqueda de fichajes con el objetivo de dar un salto de calidad en su plantel y lograr el título de la Liga 1 2026. En ese sentido, se conoció que buscan potenciar su ofensiva con el fichaje de Miguel Borja.

Luego de que se confirmara su salida de River Plate, Miguel Borja ha despertado interés en múltiples clubes de la región, siendo uno de ellos Alianza Lima, que busca un reemplazo de calidad para Hernán Barcos y que le dispute el titularato a Paolo Guerrero.

Miguel Borja tomó rotunda postura ante posible fichaje por Alianza Lima

Durante el programa 'Mano a Mano', del canal de YouTube 'Denganche', analizaron la posibilidad de ver al delantero colombiano con la camiseta blanquiazul, que se convertiría en uno de los fichajes más relevantes de los últimos años.

En ese contexto, el periodista deportivo Maurico Loret de Mola dio a conocer la postura del jugador sobre su futuro. Según indicó, desde Argentina le informaron que la prioridad del delantero no está en poder jugar con Alianza Lima, sino que su deseo es poder continuar su carrera en el extranjero.

"Pregunté en Argentina por la posibilidad y me indicaron que su prioridad es continuar su carrera en otros países, su prioridad es seguir en las mejores ligas como la mexicana y la brasileña. Apunta a ligas más competitivas que la Liga 1", mencionó el citado comunicador.

¿Cuál es el valor de mercado de Miguel Borja?

Miguel Borja se ha consolidado como uno de los mejores jugadores sudamericanos alcanzando una cotización millonaria en su ficha. Según Transfermarkt, su valor de mercado se sitúa en 2,8 millones de euros, una cifra que ha disminuido en los últimos años, teniendo en cuenta que su máximo histórico es de 5 millones que logró en 2017.

Miguel Borja: ¿En qué clubes ha jugado?