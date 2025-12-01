Fichajes de Liga 1 2026: altas, bajas y rumores en el mercado de pases del fútbol peruano
Sigue las novedades en el mercado de fichajes del fútbol peruano con los 18 clubes que participarán en la competencia de la Liga 1 2026.
Se empieza a mover el mercado de fichajes del fútbol peruano con inesperadas salidas como la de Hernán Barcos de Alianza Lima, o los tres anuncios de Universitario con Sebastián Britos, Diego Churín y Gabriel Costa, así como contrataciones que se perfilan como golpes en la nueva temporada. Sigue cuáles son las altas y bajas en los 18 equipos.
PUEDES VER: Cusco FC remece el mercado al fichar a campeones con Universitario y Sporting Cristal para el 2026
Fichajes de Liga 1 2026: altas, bajas y rumores en el mercado de pases del fútbol peruano
José Bolívar y Diego Soto jugarán en Cusco FC:
Pensando en la temporada 2026, Cusco FC se refuerza con dos nuevos elementos, José Bolívar y Diego Soto, quienes serán parte del elenco de Miguel Rondelli para el siguiente año.
Universitario anunció 3 salidas:
Sebastián Britos, Diego Churín y Gabriel Costa son los tres primeros jugadores que fueron confirmados como bajas en Universitario para la temporada 2026.
Bienvenido a la cobertura de fichajes 2026:
Sigue las novedades del mercado de pases de la Liga 1 2026, que tendrá una temporada con más de un golpe en las contrataciones de los 18 equipos.
Mientras se definen los PlayOff para definir a Perú 2 en la Copa Libertadores, muchos clubes empiezan a reforzar sus líneas y tomar contundentes decisiones pensando en la próxima temporada, en la que aspiran alcanzar el título nacional de la Liga 1 2026..
Los 18 equipos de la Liga 1 2026
- Universitario de Deportes
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Cusco FC
- FBC Melgar
- Cienciano
- Alianza Atlético
- Deportivo Garcilaso
- Sport Huancayo
- ADT
- Los Chankas
- Atlético Grau
- Sport Boys
- Juan Pablo II College
- UTC
- Comerciantes Unidos
- FC Cajamarca
- CD Moquegua.
