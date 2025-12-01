Se empieza a mover el mercado de fichajes del fútbol peruano con inesperadas salidas como la de Hernán Barcos de Alianza Lima, o los tres anuncios de Universitario con Sebastián Britos, Diego Churín y Gabriel Costa, así como contrataciones que se perfilan como golpes en la nueva temporada. Sigue cuáles son las altas y bajas en los 18 equipos.

PUEDES VER: Cusco FC remece el mercado al fichar a campeones con Universitario y Sporting Cristal para el 2026

Fichajes de Liga 1 2026: altas, bajas y rumores en el mercado de pases del fútbol peruano 09:16 José Bolívar y Diego Soto jugarán en Cusco FC: Pensando en la temporada 2026, Cusco FC se refuerza con dos nuevos elementos, José Bolívar y Diego Soto, quienes serán parte del elenco de Miguel Rondelli para el siguiente año. 09:10 Universitario anunció 3 salidas: Sebastián Britos, Diego Churín y Gabriel Costa son los tres primeros jugadores que fueron confirmados como bajas en Universitario para la temporada 2026. 09:00 Bienvenido a la cobertura de fichajes 2026: Sigue las novedades del mercado de pases de la Liga 1 2026, que tendrá una temporada con más de un golpe en las contrataciones de los 18 equipos.

Mientras se definen los PlayOff para definir a Perú 2 en la Copa Libertadores, muchos clubes empiezan a reforzar sus líneas y tomar contundentes decisiones pensando en la próxima temporada, en la que aspiran alcanzar el título nacional de la Liga 1 2026..

Los 18 equipos de la Liga 1 2026