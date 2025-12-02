Señalan el canal que transmitirá los partidos de Universitario en la Liga 1 2026

Si bien Universitario está enfocado en la conformación de su plantel para la temporada 2026, una de las dudas de sus hinchas es sobre el canal que transmitirá los partidos de los cremas en la Liga 1.

Como se sabe, el contrato de Universitario con el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU) finalizó en el 2025 y desde el club indicaron que van a analizar la mejor opción.

En Hablemos de Max indicaron que L1 MAX tendrá todos los partidos de la Liga 1 2026, dando a entender que transmitirán los duelos de Universitario de Deportes.

"Toda la Liga 1 Te Apuesto en L1 MAX el próximo año. En el 2026 la vas a disfrutar completo por Claro, DirecTV, Win TV y Fibra", expresó Gustavo Peralta.

"¿Llega Sport Boys también?", preguntó Ana Lucía Rodíguez. A lo que Gustavo Peralta respondió: "Toda la Liga 1". Es importante señalar que los 'Rosados' junto a Universitario, mantenían contrato con el Consorcio.

El clásico Universitario vs Alianza Lima no se realizará en Estados Unidos

Había una opción para que Universitario y Alianza Lima disputen un partido amistoso en Estados Unidos. Gustavo Peralta informó en L1 MAX que las conversaciones no progresaron y el clásico no se realizará.

"Ya no habrá clásico en Miami. La 'U' está viendo para cerrar un amistoso internacional", contó el comunicador en L1 MAX.