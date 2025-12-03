Jorge Fossati pone nueva condición para renovar contrato con Universitario: "Quiere más..."

Universitario de Deportes tiene el objetivo principal de salir campeón en el 2026 para conseguir la gran hazaña de alcanzar el tetracampeonato, por lo que busca reforzarse de la mejor manera y debe empezar por definir las condiciones con Jorge Fossati. El estratega uruguayo tiene toda la disponibilidad de seguir bajo el mando del equipo, pero todavía está en conversaciones con la dirigencia.

La situación de Jorge Fossati para continuar en Universitario parece encaminarse de la mejor manera, siempre y cuando se llegue a un acuerdo entre ambas partes. El representante del experimentado técnico habló con Exitosa y reveló cómo está avanzando las negociaciones.

Jorge Fossati pide nueva condición para renovar con Universitario

Jorge Fossati ha dejado en claro que pretende continuar bajo el mando de Universitario de Deportes con el objetivo de alcanzar el 'tetra', pero junto con ello también ha puesto la condición de reforzar el plantel de acuerdo a sus necesidades para reemplazar las carencias que ve en el equipo.

"Nos hemos reunido con Álvaro Barco y bien, hay que ajustar algunos temas y buscar mejorar de alguna manera si quiere conseguir un objetivo más importante y comenzar a escribir una historia única. Hay que seguir mejorando. Los demás equipos este año se van a reforzar también y bueno, sé que la gran mayoría piensa que el equipo ya ganó un campeonato, hay que dejarlo y bueno, muchas veces para conseguir cosas más importantes hay que hacer retoques y mejorar, en eso Jorge siempre fue así", señaló Pablo Betancourt, representante del 'Nono'.

"Por eso todos los títulos que ha tenido en todos los países que ha estado, siempre es exigente con él mismo y quiere más. Todavía no tenemos nada puntual, sí la voluntad que en eso, tanto los dirigentes como el entrenador en querer reforzar el plantel para apuntar más arriba en lo que es internacionalmente", agregó Betancourt sobre los planes que tiene Fossati de cara al futuro de Universitario para seguir luchando en el torneo nacional y en la Copa Libertadores 2026.

¿Qué dijo Fossati sobre su renovación con Universitario?

Jorge Fossati ha sido claro sobre su continuidad en Universitario de Deportes y en medio de las conversaciones que está teniendo con la dirigencia, señaló que es importante estar en sintonía con los directivos para encaminarse a los títulos.

"Si esta temporada fue buena, el 2026 debe ser mejor. Para ello, las autoridades del club deben trazar un plan para que haya sintonía. Han ocurrido cosas que quiero tener claras para decidir si continúo. Si llega un jugador es porque yo dije que sí; de lo contrario, me voy", sostuvo.