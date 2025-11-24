- Hoy:
Se fue de Universitario y ahora remece el mercado firmando por Comerciantes Unidos el 2026
Talentoso futbolista peruano que decidió dejar Universitario firmó contrato con Comerciantes Unidos donde luchará por el título nacional la próxima temporada.
Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y el resto de los clubes de la Liga 1 ya empezaron con su planificación para la temporada 2026. Bajo ese escenario, ahora se conoció que una exfigura del cuadro merengue estampó su firma por Comerciantes Unidos.
Se fue de Universitario y ahora firmó contrato con Comerciantes Unidos para el 2026
Según la información que brindó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales, el extremo nacional Mathias Carpio acaba de renovar su vínculo con las 'Águilas de Cutervo' de cara al 2026, tras una destacada campaña.
Mathias Carpio seguirá en Comerciantes Unidos el 2026/Foto: Instagram
"Mathias Carpio renovó con Comerciantes Unidos", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', anteriormente Twitter. Cabe recordar que, el habilidoso atacante peruano arribó al elenco cajamarquino a inicios de año procedente de Los Chankas.
Esta temporada el mediocentro ofensivo de 23 años fue pieza clave para el elenco liderado por Claudio Biaggio. En el Torneo Apertura, el futbolista disputó 17 partidos, mientras que, en el Clausura, 8 encuentros. En ambos campeonatos, registró 2 anotaciones y sumó un aproximado de 1,708 minutos.
Mathias Carpio se fue de Universitario en el 2021
A mediados del 2021, Mathias Carpio dejó de pertenecer oficialmente a Universitario de Deportes. El volante resolvió su contrato con la institución estudiantil por mutuo acuerdo y decidió tomar nuevos rumbos fichando por Cienciano del Cusco.
Mathias Carpio proviene de las canteras de Universitario
Mathias Carpio: ¿en qué equipos ha jugado?
El futbolista Mathias Carpio viene defendiendo la camiseta de 6 clubes peruanos a su corta trayectoria profesional.
- Universitario
- Cienciano del Cusco
- Alianza Atlético de Sullana
- FC San Marcos
- Los Chankas
- Comerciantes Unidos
¿En cuánto se cotiza Mathias Carpio?
De acuerdo al portal internacional Transfermarkt, el habilidoso mediocampista permanece tasado hoy en día en 250 mil euros en el mercado de pases tras la última actualización.
