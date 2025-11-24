0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1 2025

Fichajes de Liga 1 2026: altas, bajas y llegadas en el mercado de pases

Se avecinan importantes anuncios en los clubes que jugarán en la Liga 1 2026. Conoce las salidas y llegadas en el mercado de fichajes peruano.

Shirley Marcelo
Fichajes de la Liga 1 2026.
Fichajes de la Liga 1 2026. | composición Líbero
COMPARTIR

Terminó la etapa regular de la Liga 1 2025 y mientras se define la clasificación de los cupos hacia la próxima Copa Libertadores, los 18 equipos de primera división se alistan para renovar y reforzar filas, apuntando a alcanzar el título nacional de la nueva temporada. Conoce las altas, bajas y fichajes.

Sporting Cristal se enfrentará a Alianza Lima por la Fase 1 de los Playoffs Liga 1 2025.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs. Alianza Lima: fecha y dónde ver primer playoffs de la Liga 1

Fichajes de Liga 1 2026: altas, bajas y llegadas en el mercado de pases

12:26
24/11/2025

Garcilaso se refuerza con Graneros:

El delantero argentino Agustín Graneros deja Alianza Atlético para jugar en Deportivo Garcilaso la temporada 2026.

12:21
24/11/2025

Primera salida confirmada de Universitario:

Si hay un nombre que se confirma en la lista de salidas de Universitario es la de Diego Churín, el delantero argentino no estará considerado en la próxima temporada. El periodista Gustavo Peralta confirmó que la extensión de su contrato estaba sujeta a una serie de requisitos que no se cumplieron este 2025, por lo que no fue considerado en el partido ante Los Chankas.

12:18
24/11/2025

Bienvenido a la cobertura de los fichajes 2026:

Aquí podrás ver las altas y bajas que habrán en el mercado de pases de la Liga 1 de cara a la próxima temporada.

Durante los últimos días se revelaron diferentes cambios y salidas en los clubes de la Liga 1, pero hay otros casos en los que todavía no se ha definido renovaciones, como en Alianza Lima y el caso de Hernán Barcos, pues se especula que podría ser la despedida del 'Pirata' en La Victoria.

De otro lado, en Universitario también hay incertidumbre desde la cabeza del plantel, pues aunque Jorge Fossati tiene contrato vigente por todo el 2026, el DT uruguayo ha manifestado que no puede asegurar su presencia para la otra temporada, al igual que Rodrigo Ureña.

Clubes de la Liga 1 2026:

    1. Universitario de Deportes
    2. Alianza Lima
    3. Sporting Cristal
    4. Cusco FC
    5. FBC Melgar
    6. Cienciano
    7. Alianza Atlético
    8. Deportivo Garcilaso
    9. Sport Huancayo
    10. ADT
    11. Los Chankas
    12. Atlético Grau
    13. Sport Boys
    14. Juan Pablo II College
    15. UTC
    16. Comerciantes Unidos
    17. FC Cajamarca
    18. CD Moquegua

No olvides revisar tu agenda deportiva

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Campeón de la Copa Sudamericana rompe el mercado y anuncia incorporación de ex Universitario

  2. Sporting Cristal vs. Alianza Lima: fecha y dónde ver primer playoffs de la Liga 1

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano