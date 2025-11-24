Terminó la etapa regular de la Liga 1 2025 y mientras se define la clasificación de los cupos hacia la próxima Copa Libertadores, los 18 equipos de primera división se alistan para renovar y reforzar filas, apuntando a alcanzar el título nacional de la nueva temporada. Conoce las altas, bajas y fichajes.

Fichajes de Liga 1 2026: altas, bajas y llegadas en el mercado de pases 12:26 Garcilaso se refuerza con Graneros: El delantero argentino Agustín Graneros deja Alianza Atlético para jugar en Deportivo Garcilaso la temporada 2026. 12:21 Primera salida confirmada de Universitario: Si hay un nombre que se confirma en la lista de salidas de Universitario es la de Diego Churín, el delantero argentino no estará considerado en la próxima temporada. El periodista Gustavo Peralta confirmó que la extensión de su contrato estaba sujeta a una serie de requisitos que no se cumplieron este 2025, por lo que no fue considerado en el partido ante Los Chankas. 12:18 Bienvenido a la cobertura de los fichajes 2026: Aquí podrás ver las altas y bajas que habrán en el mercado de pases de la Liga 1 de cara a la próxima temporada.

Durante los últimos días se revelaron diferentes cambios y salidas en los clubes de la Liga 1, pero hay otros casos en los que todavía no se ha definido renovaciones, como en Alianza Lima y el caso de Hernán Barcos, pues se especula que podría ser la despedida del 'Pirata' en La Victoria.

De otro lado, en Universitario también hay incertidumbre desde la cabeza del plantel, pues aunque Jorge Fossati tiene contrato vigente por todo el 2026, el DT uruguayo ha manifestado que no puede asegurar su presencia para la otra temporada, al igual que Rodrigo Ureña.

Clubes de la Liga 1 2026: