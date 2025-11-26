- Hoy:
¡No es Alianza Lima! Hernán Barcos confesó dónde quisiera jugar tras rumores de su salida: "Ojalá"
El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos lanzó una sorpresiva respuesta respecto a su futuro para la próxima temporada y dio detalles del club en el que quisiera jugar.
Uno de los temas que viene definiendo la directiva de Alianza Lima es el futuro del delantero Hernán Barcos. El 'Pirata' vence su contrato con el elenco íntimo este 2025 y en los últimos días hay todo tipo de rumores sobre su continuidad en Matute para el 2026.
Hernán Barcos confesó dónde quisiera jugar tras rumores de su posible salida de Alianza Lima
En medio de este escenario, el máximo goleador extranjero de la escuadra victoriana sostuvo una entrevista con el periodista Sebastián Aconda Melo de Área Deportiva y se le consultó respecto a la posibilidad de regresar a Liga de Quito.
Al respecto, el '9' del 'equipo del pueblo' respondió con un mensaje que llena de ilusión a los aficionados del 'Rey de Copas de Ecuador'. "Ojalá pueda volver", indicó Barcos.
Hernán Barcos habló sobre su futuro para la temporada 2026
Vale mencionar que, el 'Pirata' es un referente en el fútbol del Ecuador. En el 2010 y 2018 se consagró como campeón de la Serie A con los 'Albos', y se ganó todo el cariño de la afición, en base a su destacado registro goleador.
Según los números, el ariete argentino llegó a disputar 122 partidos oficiales con la camiseta de los 'Merengues', del mismo modo, convirtió 70 anotaciones, que reflejaron su importante presencia en la ofensiva del conjunto norteño entre el 2010-2011 al 2017-2018.
Los números de Hernán Barcos con Alianza Lima este 2025
Durante la temporada regular y previo a los Playoffs de la Liga 1 2025, Hernán Barcos llegó a disputar 45 duelos oficiales con Alianza Lima, asimismo, marcó 14 goles y brindó 5 asistencias, respectivamente.
