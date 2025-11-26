- Hoy:
¡Lo último! Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima tras 5 temporadas
El delantero Hernán Barcos sorprende a los hinchas al revelarse que no continuará en Alianza Lima. Líbero pudo conocer las razones.
Hernán Barcos, uno de los futbolistas más importantes que llegó Alianza Lima en los últimos años, generó incertidumbre en las últimas semanas debido a su posible salida del club blanquiazul. Ahora, y a poco del inicio de los playoffs ante Sporting Cristal, una inesperada noticia captó la atención.
Y es que el popular ‘Pirata’ no continuará en el equipo de La Victoria para luchar por los nuevos retos con el plantel de Néstor Gorosito para el 2026, cerrando así una etapa llena de buenos y complicados momentos. Como era de esperarse, la decisión causó revuelo en los aficionados.
Hernán Barcos no va más en Alianza Lima
Líbero pudo conocer que no se llegó a un acuerdo de renovación en los montos que tanto el futbolista como Alianza Lima proponían. El atacante argentino estaba dispuesto a aceptar una reducción de su sueldo, pero el club le propuso una baja salarial imposible de aceptar para que pueda continuar.
Cabe mencionar que tanto el ‘Pipo’ como Franco Navarro estaban de acuerdo en que no se podía afrontar la temporada 2026 con dos delanteros que superan los 40 años (Paolo Guerrero). Finalmente la decisión fue dejar de lado al ‘Pirata’ y con ese presupuesto, buscar un delantero de jerarquía que acompañe al ‘Depredador’.
Hernán Barcos dejó huella en Alianza Lima
De esta manera, el jugador cierra su historia en el club de La Victoria a donde llegó en el 2021 como uno de los flamantes fichajes del extranjero, logrando el título de dicha temporada y el 2022 (bicampeón). Ahora, el conjunto victoriano se enfocará en encontrar al reemplazo ideal.
Hernán Barcos: Clubes donde jugó
- Racing Club - Argentina (2004)
- Guaraní - Paraguay (2005)
- Olmedo - Ecuador (2006)
- Estrella Roja - Serbia (2007)
- Huracán - Argentina (2008)
- Shanghái Shenhua - China (2009)
- Shenzhen Kaisa FC - China (2009)
- LDU - Ecuador (2010)
- Palmeiras - Brasil (2012)
- Gremio - Brasil (2013)
- Tianjin Jimmen Tiger - China (2015)
- Sporting Lisboa - Portugal (2015)
- Vélez Sarfield - Argentina (2016)
- LDU - Ecuador (2017)
- Cruzeiro - Brasil (2018)
- Atlético Nacional - Colombia (2019)
- Bashundhara Kings - Bangladesh (2020)
- Alianza Lima - Perú (2021 - 2025)
