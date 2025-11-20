Hernán Barcos fue directo y habló sobre la oferta de club uruguayo: "Duele tener que irse..."

Golpe en el mercado de pases de Alianza Lima para el 2026. Hernán Barcos es noticia por tener comunicación con Albion FC de la Primera División de Uruguay. El elenco 'charrúa', que ascendió a fines de esta temporada, ha puesto la mirada en el 'Pirata' para reforzar su plantel de cara a un nuevo torneo que paralizará a hinchas.

Los aficionados de Alianza Lima han quedado paralizados con esta posibilidad de perder a un referente del equipo de cara al 2026. Si bien se sabe que la edad pasa factura al atacante blanquiazul, no se pone en tela de juicio el cariño que siente por la camiseta y que se su ausencia se percibirá en la institución 'victoriana'.

Bajo esa premisa, Hernán Barcos rompió su silencio al ser involucrado con Albion FC de Uruguay, en el que confirma públicamente que hay una posibilidad en el balompié 'charrúa'. Por si fuera poco, dejó un emotivo mensaje que miles de cibernautas han tomado como despedida a puertas del choque ante UTC por el Torneo Clausura.

"Me han hablado, lo he escuchado, pero les dije que la prioridad la tiene Alianza y después veré. Después del partido con UTC el club va a empezar a decidir y veremos qué pasa. El club ya sabe mi deseo, lo he manifestado varias veces. Ellos están estudiando y viendo la posibilidad. Queda en ellos el sí o no. Son cosas del fútbol. Uno no tiene garantizado nada. Duele tener que irse por lo que uno siente por Alianza, pero el fútbol es así", declaró Hernán Barcos en las imágenes de Jax Latin Media.

Como bien menciona el delantero argentino de 41 años, la prioridad es Alianza Lima hasta el cierre de su contrato. Es claro que Barcos desea quedarse una temporada más con el cuadro blanquiazul, por lo que ha expresado a la directiva su deseo de renovar con los 'íntimos'. Sin embargo, luego del duelo ante UTC se evaluará varios puntos para definir el futuro del 'Pirata'.

¿Cuál es el valor de mercado de Hernán Barcos?

Según el portal "Transfermarkt", Hernán Barcos tiene un valor de mercado de 50 mil euros a sus 41 años de edad. El delantero es multicampeón con diversos clubes y ha logrado brillar en cada una de las escuadras que ha defendido. Su mejor cifra fue en la temporada 2013 y 2016 cuando llegó a valer 4 millones de euros.