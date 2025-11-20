¿Deja Alianza Lima? En Uruguay lanzan noticia sobre el futuro de Hernán Barcos: "Reforzarse..."

Los hinchas de Alianza Lima todavía están a la expectativa de conocer si el atacante Hernán Barcos seguirá en el plantel para la temporada 2026. Como se recuerda, el argentino vence contrato con el elenco íntimo a fin de año, pero de momento, aún no se define su renovación. Bajo ese contexto, en las últimas horas, desde Uruguay lanzaron una noticia sobre el futuro del '9' blanquiazul. ¿Se va de La Victoria?

Club uruguayo quiere el fichaje del delantero Hernán Barcos para el 2026

Según la información que brindó el medio 'Pases Uruguay' en sus redes sociales, el máximo delantero extranjero del conjunto grone se encuentra en órbita de Albión FC con miras al próximo año. El cuadro de Joaquín Boghossian apunta al fichaje del ex Gremio de Brasil para aportarle jerarquía a la ofensiva del plantel.

"¿'Pirata' al Decano? Albión quiere reforzarse para su vuelta a Primera División y busca la llegada del histórico delantero argentino, Hernán Barcos. Viene de una buena temporada en Alianza Lima", indicaron en su cuenta de 'X', antes Twitter.

Hernán Barcos en la mira de club uruguayo para la temporada 2026/Foto: X

Hernán Barcos confirmó interés de club uruguayo para el 2026

Tras su salida de los entrenamientos de este jueves, el futbolista Hernán Barcos fue consultado respecto al interés de Albión FC de Uruguay para el 2026, a lo que el veterano atacante confirmó que tuvo contacto con 'El Pionero', sin embargo, precisó que antes de dar una respuesta, esperará una nueva reunión con la institución victoriana para definir su futuro.

"Sí me han hablado, obviamente los he escuchado pero les dije que mi prioridad la tiene Alianza y después veré. El club sabe mi deseo lo he manifestado varias veces, queda en ellos el sí o no", sostuvo el '9' del 'equipo del pueblo'.

(Video: Jax Latin Media)

Albión FC volvió a la Primera División de Uruguay para 2026

Albión FC regresó a la máxima categoría del Campeonato Uruguayo para el 2026 tras superar por un marcador de 4-1 a Rentistas en el estadio Franzini. Su última participación había sido en el 2022.

Los números de Hernán Barcos en Alianza Lima esta temporada

El 'Pirata' lleva en su cuenta personal 14 anotaciones con el cuadro blanquiazul esta temporada de un total de 44 encuentros, entre la Liga 1, Copa Sudamericana 2025 y Copa Libertadores. El delantero de 41 años es uno de los referentes más importantes en la ofensiva del equipo liderado por Néstor Gorosito, junto con el histórico capitán de la 'Bicolor', Paolo Guerrero.