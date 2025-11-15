Filtran postura de Alianza Lima sobre el futuro de Hernán Barcos: "Hay un tema..."

El Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 está por llegar a su etapa final, y a poco de una jornada para terminar la actual temporada, Alianza Lima todavía no define el futuro de su máximo goleador extranjero: Hernán Barcos. Como se recuerda, el atacante viene negociando su continuidad en tienda blanquiazul y en medio de ello filtraron la postura que tiene el club respecto a su permanencia.

Revelan la postura de Alianza Lima sobre el futuro de Hernán Barcos

En la reciente edición del programa 'L1 Radio', la periodista Ana Lucía Rodríguez reveló que ya existió un primer diálogo entre el 'Pirata' y la institución victoriana, pero aún no hay una luz verde. Bajo ese escenario, confirmó que ambas partes tendrán una nueva comunicación ni bien culmine la temporada 2025.

Hernán Barcos viene definiendo su futuro en Alianza Lima/Foto: LÍBERO

"Todavía no hay nada seguro, no se sabe si se va a quedar o se va a ir de Alianza porque ya hubo una primera reunión de Barcos con la gente de Alianza, no se ha llegado todavía a ningún acuerdo y lo que están esperando es que van a esperar cómo termine el torneo y a partir de ahí se van a sentar y volver a conversar", sostuvo.

Al respecto, la periodista dejó en claro que el club íntimo tiene el deseo de seguir contando con el '9' argentino, pero diversos factores todavía no hacen posible su continuidad en Matute. "Hernán se quiere quedar en Alianza, Alianza quiere quedarse con Hernán, pero ahí hay un tema, quizá económico y ver qué le proponen", agregó.

Hernán Barcos y su presente con Alianza Lima esta temporada

El ariete extranjero es uno de los elementos más importantes en la ofensiva de Alianza Lima, junto con el delantero Paolo Guerrero. Tan solo esta temporada el 'Pirata' lleva un total de 44 partidos por la Liga 1, Copa Sudamericana y Copa Libertadores 2025. Asimismo, 14 anotaciones, 5 asistencias de gol, y un promedio de 2415 minutos.

Valor en el mercado de Hernán Barcos

Según Transfermarkt, portal especializado en la venta de futbolistas en todo el mundo, el argentino está tasado actualmente en 50 mil euros en el mercado de pases a sus 41 años.