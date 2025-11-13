Alianza Lima avanza en las negociaciones con seleccionado valorizado en medio millón: "Compra"

Alianza Lima tiene el objetivo de armar un plantel bastante competitivo para afrontar tanto la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores. Por ello, a falta de una jornada para terminar el campeonato, la directiva viene negociando con los próximos fichajes del club y ahora se conoció que un talentoso futbolista está cerca de firmar contrato.

Alianza Lima avanza en las negociaciones con seleccionado nacional para el 2026

De acuerdo a la información que brindó el periodista Kevin Pacheco en sus redes sociales, el cuadro íntimo está en la última etapa de poder cerrar el fichaje del lateral de ADT de Tarma, D'Alessandro Montenegro. En esa línea, precisó que de concretarse el acuerdo, a fin de temporada, el 'equipo del pueblo' definirá si se une al elenco de Néstor Gorosito o suma minutos en otra escuadra.

"Alianza Lima tiene negociaciones avanzadas con ADT por la compra de D'Alessandro Montenegro. Se vienen ultimando detalles por la transferencia. Si se da, se evaluará a final de año si el futbolista se incorpora al plantel 2026 o inicialmente es cedido a préstamo", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

D'Alessandro Montenegro cerca de fichar por Alianza Lima para el 2026

Es importante mencionar que, el interés de los blanquiazules por la joven figura del 'Vendaval Celeste' se dio en vista que el también interior derecho es uno de los que tiene mayor proyección en la Liga 1. Además, a lo largo de la temporada ha venido teniendo una destacada regularidad. Precisamente, de 33 encuentros registra un promedio de 2173 minutos.

D'Alessandro Montenegro recibió un llamado oficial a la selección peruana

D'Alessandro Montenegro fue una de las principales novedades en la convocatoria del entrenador Manuel Barreto en la selección peruana para el amistoso de octubre contra Chile. En un primer momento, el lateral fue llamado como sparring pero luego el comando técnico decidió que el defensa sea parte del equipo mayor de la 'Bicolor'.

¿En cuánto se cotiza D'Alessandro Montenegro?

Según el portal internacional Transfermarkt, el futbolista de ADT se encuentra tasado en 500 mil euros en el mercado. Sin embargo, hoy en día, Montenegro cuenta con una gran exposición, y su valor puede aumentar de forma considerable.