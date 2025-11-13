- Hoy:
Piero Cari da el batacazo en Alianza Lima y tiene todo listo para ir a club de Europa: "Destino"
¡De La Victoria para el mundo! El 'Potrillo' de Alianza Lima, Piero Cari, está a un paso de concretar su llegada a Europa tras buen desempeño con los blanquiazules.
Alianza Lima da la sorpresa a nivel internacional con su canterano Piero Cari. En medio de las especulaciones de que iba a la Liga MX de México, finalmente se informó que jugará en el 'Viejo Continente' a sus 18 años de edad. El volante ahora concentra con la selección peruana en Rusia, por lo que ha ganado relevancia en esta etapa de su profesión.
Según informó el periodista Gerson Cuba, el destino de Piero Cari no será en Alianza Lima. Su gran proyección a los 18 años de edad dan pie de lo que puede aportar en una liga más competitiva, por lo que ahora un club de Europa no tiene dudas de explotar su máximo potencial en cotejos de mucha exigencia.
"El destino del 'Potrillo' de Alianza Lima: Piero Cari no iría a México, sino a Europa. Muy pronto habrían novedades", informó el mencionado periodista en sus redes sociales.
De momento, no se ha dado mayor información con relación a qué equipo será el que defienda durante el 2026, por lo que hay altas expectativas por conocer su nuevo destino a los 18 años de edad. La carrera de Piero Cari es prometedora por todo lo que ha mostrado con Alianza Lima a nivel local e internacional, por lo que ahora se espera que tenga minutos con la Bicolor en el amistoso ante Chile.
Piero Cari debutó profesionalmente con Alianza Lima este 2025.
Piero Cari podrá seguir el camino de algunos seleccionados que vienen defendiendo los colores de clubes de Europa. Entre los que se pueden destacar está Joao Grimaldo (Riga FC de Letonia), Oliver Sonne (Burnley de Inglaterra), Marcos López (Copenhague de Dinamarca), Fabio Gruber (Nuremberg de Alemania), Yordy Reyna (Rodina Moscow), entre otros.
¿En cuánto está cotizado Piero Cari?
Según el portal "Transfermarkt", Piero Cari tiene un valor de mercado de 600 mil euros a sus 18 años de edad. El volante supera el medio millón de euros en poco tiempo de carrera profesional, por lo que es evidente que tiene gran proyección con el pasar de temporadas.
