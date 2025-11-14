LO ÚLTIMO: revelan que Alianza Lima no le renovará a Hernán Barcos

Al parecer se avecinaría un verdadero movimiento en La Victoria, pues en Alianza Lima podrían rescindir de elementos que han sido fijos y determinantes durante los últimos años, como Hernán Barcos, actual capitán y caudillo de los 'blanquiazules' en sus títulos del 2021 y 2022, además considerado ídolo de la institución.

La información que se detalló en el programa deportivo 'Erick y Gonzalo' ha generado un sismo en la afición aliancista, pues aseguraron que se ha tomado la determinación de no mantener al 'Pirata' para el 2026, como se tenía planificado hasta hace unas semanas. ¿Qué habrá pasado?

"Tomaron la decisión de no renovarle a Hernán Barcos. Ustedes saben que las decisiones pueden cambiarse. Hace un mes se le iba a renovar a él y a Paolo Guerrero, hoy cambió la figura y la decisión es no renovarle a Hernán Barcos", aseguró Carlos Panez.

Pero no fue todo, además añadió que esto podría afectar a Alianza Lima en su ambición de ganar el próximo título de la Liga 1: "Ojalá sinceramente recapaciten y cambie pero el panorama hoy es que no quieren renovarle y es lamentable porque yo creo que Alianza con eso se despide de opciones del 2026".

Sin embargo, no fue todo, pues otro panelista del programa de Youtube agregó que esto pudo ser una consecuencia del enfrentamiento que jugó el plantel de Gorosito en Andahuaylas, en donde se vio el altercado entre Hernán Barcos y Carlos Zambrano por la cinta de capitán que el argentino exigió.