Hernán Barcos dio contundente opinión sobre el tricampeonato de Universitario: "Fueron..."

Alianza Lima tenía un objetivo este 2025, que era salir campeón de la Liga 1. Pese a que lo intentaron, los blanquiazules no pudieron quedarse con el título y ahora solo juegan para quedar en el segundo lugar del Acumulado e intentar clasificar a la fase de grupo de la Copa Libertadores 2026 en los playoffs.

Para molestia de los hinchas victorianos, el que se quedó con el trofeo del certamen local fue su clásico rival, Universitario de Deportes, quien lo hizo de forma directa tras ganar el Apertura y Clausura, llevándose así su tercera liga de forma consecutiva. Para sorpresa de la afición, uno de los referentes del cuadro 'Íntimo', Hernán Barcos, se refirió sobre el 'tri' de los cremas.

Hernán Barcos dio su opinión sobre el tricampeonato de Universitario

Tras una jornada más de entrenamientos bajo las órdenes de Néstor Gorosito, el 'Pirata' fue abordado por la prensa y, entre muchas consultas, le preguntaron sobre su opinión del tricampeonato de la 'U'. Su respuesta fue categórica e impactante, ya que aseguró que los merengues son los justos ganadores pues se llevaron los dos torneos cortos del año y fueron más regulares, cosa que no pudo hacer el club de La Victoria.

"Ellos (Universitario) fueron los justos ganadores. Ganaron el Apertura y el Clausura, fueron los más regulares y a nosotros nos faltó esa regularidad", fueron las declaraciones que dio el experimentado delantero argentino en entrevista con los medios de comunicación a su salida del predio aliancista en Lurín.

Video: Entre Bolas

Universitario no ha podido vencer a Alianza Lima este 2025

A pesar que Universitario se llevó de costa a costa el título nacional de Primera División este 2025, es preciso señalar que los dirigidos por Jorge Fossati no han podido ganarle a Alianza Lima en la presente temporada. Es más, los blanquiazules estuvieron a unos minutos de vencerlos.

Ello sucedió en la séptima fecha del Torneo Apertura, cuando ambos igualaron en el clásico por 1-1 con tantos de Kevin Quevedo y el empate agónico de José Rivera. Por su parte, en el Clausura, las cosas fueron más parejas a nivel defensivo y el compromiso terminó empatado sin goles.