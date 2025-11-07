¿Qué resultados necesita Alianza para quedar segundo del acumulado tras triunfo de Cusco FC?

Alianza Lima no tuvo actividad en la fecha 17 del Torneo Clausura 2025, pero vuelve con todo para la última jornada tras los partidos de la selección peruana, donde luchará por quedar en el segundo lugar de la tabla acumulada con Cusco FC, que sí disputó este viernes un importante partido ante Sport Boys.

Los 'Guerreros Dorados' vencieron categóricamente 3-0 a los 'Rosados' y dejaron a los dirigidos por Néstor Gorosito en el tercer lugar de la tabla anual con 65 puntos, dos por debajo del elenco imperial. Los 'Íntimos' no dependen de sí mismos para quedarse con ese puesto 2 de la tabla anual, así que ante ese panorama, conoce que resultados necesita para lograrlo y solo disputar una serie en los playoffs de la Liga 1.

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para quedar en segundo lugar del acumulado?

Alianza Lima cerrará su participación en el segundo certamen del año recibiendo en Matute a UTC. En primer lugar, el conjunto victoriano deberá hacer algo que le ha costado en lo que va de la temporada, hacerse fuerte en condición de local y vencer al 'Gavilán del Norte'.

Sin embargo, ese no es el único resultado que deberán esperar los aliancistas, pues además tiene que rogar que Sport Huancayo cierre con el pie derecho la campaña 2025 en su estadio y superar a Cusco FC. Solamente de esta forma, podrán culminar el acumulado en el segundo puesto.

Ahora, si los 'Guerreros Dorados' logran conseguir un empate de la 'Ciudad Incontrastable', el club de La Victoria estará en la obligación de ganar a UTC por una abismal diferencia de ocho goles, para así quedar como escolta de Universitario con 68 unidades, pero con mejor diferencia de goles que la escuadra cusqueña.

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: puestos de Alianza Lima y Cusco FC

Acumulado Liga 1 2025 PJ DG Puntos 2. Cusco FC 34 +27 67 3. Alianza Lima 34 +20 65

La importante razón por la que Alianza Lima quiere quedar segundo del acumulado

Para Alianza Lima, el objetivo principal en esta recta final de la Liga 1 es asegurarse en el segundo lugar de la tabla acumulada. ¿La razón? El equipo que quede en dicha posición, tendrá la posibilidad de jugar solo una serie ante el vencedor del duelo entre el tercero y el cuarto para definir al subcampeón del certamen local y el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo se juega la última fecha del Torneo Clausura 2025?

A pesar que aún no hay programación oficial y a falta de confirmación por parte de la Liga de Fútbol Profesional, la fecha 19 del Torneo Clausura 2025 se disputará entre el 15 al 23 de noviembre. Esta información fue brindada por el periodista deportivo Ernesto Macedo en sus redes sociales.