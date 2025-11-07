0
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: clasificación en la fecha 18

Esta es la clasificación actualizada de la tabla del Torneo Clausura y la del acumulado de la Liga 1 2025.

Shirley Marcelo
Clasificación de la Liga 1 2025.
Clasificación de la Liga 1 2025. | composición Líbero
Definición de la Liga 1 al rojo vivo. Aunque Universitario ya se proclamó tricampeón del fútbol peruano, la temporada 2025 mantiene su competencia al rojo vivo con la determinación de quiénes serán los clasificados a la Copa Libertadores, como Perú 2, 3 y 4. Además se enciende la pugna por mantenerse en la categoría y no descender para la Liga 2. Mira cómo está la tabla de posiciones tanto en el Clausura como en el acumulado.

Universitario recibirá a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental.

Tabla Liga 1 Acumulado 2025

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario334478
2. Alianza Lima342065
3. Cusco FC332464
4. Sporting Cristal332157
5. Melgar351556
6. Alianza Atlético331151
7. Garcilaso34851
8. Cienciano33947
9. Los Chankas33-947
10. Sport Huancayo33045
11. ADT33-845
12. Atlético Grau33-338
13. Sport Boys33-936
14. Comerciantes Unidos33-1833
15 UTC33-2332
16. Juan Pablo II33-1730
17. Ayacucho FC33-2229
18. Alianza Universidad33-2925
19. Binacional*---

Binacional fue retirado de la Liga 1 2025.

Posiciones del Torneo Clausura 2025

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario151839
2. Cusco FC151030
3. Alianza Lima16828
4. Sporting Cristal151425
5. Melgar17725
6. Cienciano15424
7. Garcilaso16-124
8. Los Chankas15-824
9. Comerciantes Unidos15-422
10. ADT 15-221
11. Alianza Atlético15117
12. Alianza Atlético15-216
13. Sport Boys15-716
14. Sport Huancayo15-215
15. Ayacucho FC15914
16. Alianza Universidad15-1214
17. UTC15-613
18. Juan Pablo II15- 911
19. Binacional*---

Binacional fue retirado de la Liga 1 2025.

Partidos de Liga 1: programación de fecha 18 del Torneo Clausura

Viernes 7 de noviembre

Sábado 8 de noviembre

  • Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos | Estadio Las Américas | 1:00 p.m.
  • Juan Pablo II vs. Atlético Grau | Complejo Deportivo Juan Pablo II | 3:15 p.m.

Domingo 9 de noviembre

  • UTC vs. Sport Huancayo | Estadio Germán Contreras | 1:00 p.m.
  • Alianza Atlético vs. Alianza UDH | Estadio Campeones del 36 | 3:15 p.m.

Lunes 10 de noviembre

  • ADT vs. Los Chankas | Estadio Unión Tarma | 3:00 p.m.

Descansan: Alianza Lima y Melgar

Shirley Marcelo
Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

