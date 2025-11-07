- Hoy:
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: clasificación en la fecha 18
Esta es la clasificación actualizada de la tabla del Torneo Clausura y la del acumulado de la Liga 1 2025.
Definición de la Liga 1 al rojo vivo. Aunque Universitario ya se proclamó tricampeón del fútbol peruano, la temporada 2025 mantiene su competencia al rojo vivo con la determinación de quiénes serán los clasificados a la Copa Libertadores, como Perú 2, 3 y 4. Además se enciende la pugna por mantenerse en la categoría y no descender para la Liga 2. Mira cómo está la tabla de posiciones tanto en el Clausura como en el acumulado.
Tabla Liga 1 Acumulado 2025
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|33
|44
|78
|2. Alianza Lima
|34
|20
|65
|3. Cusco FC
|33
|24
|64
|4. Sporting Cristal
|33
|21
|57
|5. Melgar
|35
|15
|56
|6. Alianza Atlético
|33
|11
|51
|7. Garcilaso
|34
|8
|51
|8. Cienciano
|33
|9
|47
|9. Los Chankas
|33
|-9
|47
|10. Sport Huancayo
|33
|0
|45
|11. ADT
|33
|-8
|45
|12. Atlético Grau
|33
|-3
|38
|13. Sport Boys
|33
|-9
|36
|14. Comerciantes Unidos
|33
|-18
|33
|15 UTC
|33
|-23
|32
|16. Juan Pablo II
|33
|-17
|30
|17. Ayacucho FC
|33
|-22
|29
|18. Alianza Universidad
|33
|-29
|25
|19. Binacional*
|-
|-
|-
Binacional fue retirado de la Liga 1 2025.
Posiciones del Torneo Clausura 2025
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|15
|18
|39
|2. Cusco FC
|15
|10
|30
|3. Alianza Lima
|16
|8
|28
|4. Sporting Cristal
|15
|14
|25
|5. Melgar
|17
|7
|25
|6. Cienciano
|15
|4
|24
|7. Garcilaso
|16
|-1
|24
|8. Los Chankas
|15
|-8
|24
|9. Comerciantes Unidos
|15
|-4
|22
|10. ADT
|15
|-2
|21
|11. Alianza Atlético
|15
|1
|17
|12. Alianza Atlético
|15
|-2
|16
|13. Sport Boys
|15
|-7
|16
|14. Sport Huancayo
|15
|-2
|15
|15. Ayacucho FC
|15
|9
|14
|16. Alianza Universidad
|15
|-12
|14
|17. UTC
|15
|-6
|13
|18. Juan Pablo II
|15
|- 9
|11
|19. Binacional*
|-
|-
|-
Binacional fue retirado de la Liga 1 2025.
Partidos de Liga 1: programación de fecha 18 del Torneo Clausura
Viernes 7 de noviembre
- Cusco FC vs. Sport Boys | Estadio Inca Garcilaso de la Vega | 1:00 p.m.
- Sporting Cristal vs. Cienciano | Estadio Alberto Gallardo | 3:15 p.m.
- Universitario vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Monumental | 9:00 p.m.
Sábado 8 de noviembre
- Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos | Estadio Las Américas | 1:00 p.m.
- Juan Pablo II vs. Atlético Grau | Complejo Deportivo Juan Pablo II | 3:15 p.m.
Domingo 9 de noviembre
- UTC vs. Sport Huancayo | Estadio Germán Contreras | 1:00 p.m.
- Alianza Atlético vs. Alianza UDH | Estadio Campeones del 36 | 3:15 p.m.
Lunes 10 de noviembre
- ADT vs. Los Chankas | Estadio Unión Tarma | 3:00 p.m.
Descansan: Alianza Lima y Melgar
No olvides revisar tu agenda deportiva
