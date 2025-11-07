Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: clasificación en la fecha 18

Definición de la Liga 1 al rojo vivo. Aunque Universitario ya se proclamó tricampeón del fútbol peruano, la temporada 2025 mantiene su competencia al rojo vivo con la determinación de quiénes serán los clasificados a la Copa Libertadores, como Perú 2, 3 y 4. Además se enciende la pugna por mantenerse en la categoría y no descender para la Liga 2. Mira cómo está la tabla de posiciones tanto en el Clausura como en el acumulado.

Tabla Liga 1 Acumulado 2025

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 33 44 78 2. Alianza Lima 34 20 65 3. Cusco FC 33 24 64 4. Sporting Cristal 33 21 57 5. Melgar 35 15 56 6. Alianza Atlético 33 11 51 7. Garcilaso 34 8 51 8. Cienciano 33 9 47 9. Los Chankas 33 -9 47 10. Sport Huancayo 33 0 45 11. ADT 33 -8 45 12. Atlético Grau 33 -3 38 13. Sport Boys 33 -9 36 14. Comerciantes Unidos 33 -18 33 15 UTC 33 -23 32 16. Juan Pablo II 33 -17 30 17. Ayacucho FC 33 -22 29 18. Alianza Universidad 33 -29 25 19. Binacional* - - -

Binacional fue retirado de la Liga 1 2025.

Posiciones del Torneo Clausura 2025

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 15 18 39 2. Cusco FC 15 10 30 3. Alianza Lima 16 8 28 4. Sporting Cristal 15 14 25 5. Melgar 17 7 25 6. Cienciano 15 4 24 7. Garcilaso 16 -1 24 8. Los Chankas 15 -8 24 9. Comerciantes Unidos 15 -4 22 10. ADT 15 -2 21 11. Alianza Atlético 15 1 17 12. Alianza Atlético 15 -2 16 13. Sport Boys 15 -7 16 14. Sport Huancayo 15 -2 15 15. Ayacucho FC 15 9 14 16. Alianza Universidad 15 -12 14 17. UTC 15 -6 13 18. Juan Pablo II 15 - 9 11 19. Binacional* - - -

Partidos de Liga 1: programación de fecha 18 del Torneo Clausura

Viernes 7 de noviembre

Sábado 8 de noviembre

Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos | Estadio Las Américas | 1:00 p.m.

Juan Pablo II vs. Atlético Grau | Complejo Deportivo Juan Pablo II | 3:15 p.m.

Domingo 9 de noviembre

UTC vs. Sport Huancayo | Estadio Germán Contreras | 1:00 p.m.

Alianza Atlético vs. Alianza UDH | Estadio Campeones del 36 | 3:15 p.m.

Lunes 10 de noviembre

ADT vs. Los Chankas | Estadio Unión Tarma | 3:00 p.m.

Descansan: Alianza Lima y Melgar