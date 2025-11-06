¡Atención Alianza, Cusco y Cristal! Se confirmaron las fechas para los playoffs de la Liga 1

Estamos cada vez más cerca para que el Torneo Clausura 2025 finalice, pero las emociones de la Liga 1 aún no terminarán pues se vienen los playoffs por el subcampeonato y el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Con Universitario como el monarca de la competición, tres equipos se batirán a duelo en trascendentales partidos en busca de lograr el objetivo.

Alianza Lima y Cusco FC son los dos primeros clubes que escribieron su nombre en el playoff, mientras que Sporting Cristal está a un paso de asegurar su presencia. Bajo ese panorama, se pudo conocer que ya hay fechas confirmadas para los encuentros y a continuación, te damos todos los detalles.

Playoffs Liga 1 2025: fechas confirmadas

A falta de confirmación oficial por parte de la Liga de Fútbol Profesional, se reveló que la primera fase de los playoffs entre el tercero y cuarto del acumulado se disputarán el 2 y 6 de diciembre; mientras que la fase 2 (el ganador de la primera etapa ante el segundo de la tabla anual) se realizará el 10 y 14 del mismo mes.

Fase 1 (tercero vs. cuarto del acumulado): ida: martes 2 de diciembre | vuelta: sábado 6 de diciembre

Fase 2 (segundo vs. tercero/cuarto): ida: miércoles 10 de diciembre | vuelta: domingo 14 de diciembre

Playoffs Liga 1 2025: sistema de competición

Como se sabe desde hace algunas semanas, los playoffs de la Liga 1 2025 lo afrontarán los clubes que terminen entre el segundo al cuarto lugar del acumulado en partidos de ida y vuelta. Los primeros en enfrentarse serán los que queden en 3° y 4° lugar. El perdedor disputará la fase 1 de la Conmebol Libertadores, mientras que el ganador medirá fuerzas con el 2° puesto para definir quien va a la ronda previa 2 y a los grupos del certamen continental.

Así se jugarán los playoffs por el subcampeonato de la Liga 1 2025. Foto: Composición Líbero

Sporting Cristal aún no asegura su presencia en los playoffs

Matemáticamente hablando, Sporting Cristal todavía no puede confirmar que será el último equipo que jugará los playoffs del torneo local porque está seis unidades de Alianza Atlético a falta de dos choques para el final. Sin embargo, está solo a un punto de asegurar su puesto, el cual debe conseguir en uno de sus próximos dos compromisos frente a Cienciano de local y Atlético Grau en Piura. Eso sí, de clasificar, será como cuarto de la tabla anual.

¿Dónde ver los playoffs de la Liga 1 2025?

Todos los compromisos de los playoffs de la Liga 1 2025 serán transmitidos EN VIVO y EN EXCLUSIVA a través de las pantallas de L1 MAX y vía streaming por la aplicación L1 MAX Móvil, quien se encarga de pasar los cotejos de todos los equipos involucrados en esta etapa del torneo.