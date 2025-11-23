Alianza Lima y las dos primeras bajas confirmadas para enfrentar a Cristal por los playoffs

Alianza Lima venció 2-0 a UTC en la última jornada del Torneo Clausura; sin embargo, no pudo quedarse con el segundo lugar del acumulado debido al triunfo de Cusco FC. Por ello, los blanquiazules deberán disputar las semifinales de ida y vuelta ante Sporting Cristal, en su lucha por el cupo de Perú 2 para la Copa Libertadores. No obstante, el cuadro íntimo tendrá dos bajas sensibles para su primer encuentro.

Alianza Lima tendrá dos bajas para enfrentar a Sporting Cristal

Alianza Lima afrontará su duelo inicial frente a Cristal sin dos piezas importantes: Carlos Zambrano y Jean Pierre Archimbaud, dos jugadores importantes que no será considerados y complican el plan inicial del DT Néstor Gorosito.

El ‘León’ fue expulsado ante UTC tras cometer un penal y encarar al árbitro Julio Quiróz, acción que le valió la segunda amarilla y las críticas por una nueva tarjeta roja en la temporada. Su suspensión representa un golpe en la zaga defensiva de Alianza, que pierde experiencia y liderazgo en uno de los partidos clave.

Jean Pierre Archimbaud y Carlos Zambrano no jugarán ante Sporting Cristal. Composición: Líbero

En tanto, Jean Pierre Archimbaud quedó descartado luego de sufrir una lesión en la rodilla que requirió operación. El mediocampista se perderá toda la serie, incluyendo una hipotética final, dejando un vacío importante en la contención y en la rotación del equipo.

Estas ausencias obligan a Gorosito a reestructurar su once, especialmente en la primera línea. Todo apunta a que Gianfranco Chávez tomará el lugar de Zambrano, mientras el comando técnico busca alternativas para sostener el mediocampo sin Archimbaud, aunque el regreso de Pablo Lavandeira representa una oportunidad.

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs Sporting Cristal por las semifinales de los playoffs?

El primer enfrentamiento entre Alianza Lima vs Sporting Cristal se llevará a cabo el próximo martes 2 de diciembre, en horario aún por confirmar, en el Estadio Nacional de Lima, donde los rimenses serán locales. La vuelta se jugará el 6 de diciembre en el Estadio Alejandro Villanueva.

¿Cómo se disputarán los playoffs de la Liga 1?

Los playoffs de la Liga 1, que definirán los tres cupos restantes para la Copa Libertadores, se disputarán en dos etapas: semifinal y final. Cusco FC clasificó directamente a la final tras finalizar en el segundo lugar del acumulado y enfrentará al ganador de la llave entre Alianza Lima vs Sporting Cristal.