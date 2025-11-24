Bengoechea no se midió y dio un fuerte calificativo al plantel de Alianza Lima: "Jugadores de.."

0
River Plate vs Racing por Liga Argentina
Alianza Lima finalizó el campeonato regular de la Liga 1 sin coronarse campeón y se ubicó en el tercer lugar de la tabla de posiciones al no lograr vencer por más de 7 goles a UTC. En este contexto, el exentrenador del equipo, Pablo Bengoechea, expresó su opinión sobre el plantel actual del club por su desempeño durante este año.

Pablo Bengoechea dio rotundo calificativo a la plantilla de Alianza Lima

Bengoechea fue entrevistado por Radio Programas del Perú (RPP), a través de su programa Fútbol Como Cancha. En esta conversación, el uruguayo fue consultado sobre diversos temas que rodean a Alianza Lima y sobre cómo ve a la plantilla actual.

"Alianza tiene un gran plantel, con jugadores de categoría, y ha tenido una destacada participación a nivel internacional, compitiendo de igual a igual con rivales importantes", manifestó.

Para el ex técnico de Alianza, el hecho de haber logrado un buen rendimiento en la Copa Libertadores y luego en la Sudamericana hizo que sus jugadores sean catalogados como figuras, ya que disputar encuentros internacionales de igual a igual no es para cualquiera.

"Estoy agradecido por los años que tuve en Alianza. Nunca depende de uno volver, siempre de las instituciones. Ahora, está muy bien dirigido, pero no sé lo que pasará en el futuro", afirmó.

Pablo Bengoechea expresó su felicidad por haber formado parte de la historia de Alianza Lima al salir campeón en 2017, pero aclaró que su regreso a la institución no está en sus manos en caso de una eventual salida de Néstor Gorosito.

Esto quiere decir que, para el técnico uruguayo, su paso por el cuadro blanquiazul ha quedado guardado en su corazón como una parte especial de su vida y que nunca cierra las puertas a un posible regreso.

