DT de Cusco FC muestra interés para fichar a Hernán Barcos, pero expone situación: "Primero..."

Miguel Rondelli, DT de Cusco FC, está trabajando en lo que será los playoffs donde se enfrentará a Alianza Lima o Sporting Cristal, pero también está pensando en lo que será la próxima temporada, donde los retos a nivel internacional empezarán a exigirle mayor entrega del plantel. En ese sentido, se expresó abiertamente sobre la posibilidad de fichar a Hernán Barcos.

El futuro de Hernán Barcos en Alianza Lima todavía no está definido y podrían haber grandes sorpresas de cara a la próxima temporada. Aunque se habló de su salida a un equipo uruguayo o colombiano, ahora se suma un club de la Liga 1. El DT Miguel Rondelli mostró interés en el estilo de juego del 'Pirata', pero es consciente de la exigencia que llevaría su fichaje para el club.

Cusco FC muestra interés por fichar a Hernán Barcos

Hernán Barcos podría salir de Alianza Lima luego de varios años de compartir con el club blanquiazul en caso de no llegar a un acuerdo para su renovación para la temporada 2026. Su futuro no está del todo definido, por lo que su nombre empieza a sonar como refuerzo para otros equipos, incluso de la Liga 1.

"Primero, hay que ver que va a pasar con él porque Hernán Barcos es un jugador muy importante e influyente para el club, la hinchada se lo hizo sentir el último partido, por eso hay que ver. Siempre cuando uno habla de afuera, como en mi caso, es muy difícil saber lo que está pasando adentro. Primero hay que ver que se resuelva", señaló en 'Estudio Fútbol'.

Asimismo, DT de Cusco FC, Miguel Rondelli, también fue realista sobre la situación del club imperial y explicó que incluso queriendo contar con Barcos para su plantel, no tendría los recursos suficiente en lo económico al no estar a su alcance.

Miguel Rondelli destaca jerarquía de Hernán Barcos.

"Segundo, no creo que un jugador con la trayectoria que tiene Hernán Barcos esté a nuestro alcance, ni en lo deportivo ni en lo económico. Nosotros somos un equipo que tiene que estar buscando oro bajo de las piedras para conseguir jugadores. Cuando todos se rieron que éramos el puesto 11 en presupuesto, era verdad. Tenemos jugadores que no ganan mucha plata, todos los que llegaron fueron libres. No creo que sea un jugador que esté a nuestro alcance", indicó.