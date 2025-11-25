Se fue de Alianza Lima, y ahora dejó importante promesa a los hinchas: "Agradecimiento..."

Una de las grandes promesas peruanas que viene forjando su futuro en el exterior es Bassco Soyer. El volante se fue de Alianza Lima a mitad de temporada tras una importante oferta de Gil Vicente de Portugal, y ahora desde muy lejos el atacante de 19 años lanzó una promesa a toda la hinchada del cuadro íntimo.

Dejó Alianza Lima y ahora dejó promesa a los hinchas blanquiazules

Mediante una reciente entrevista exclusiva con Infobae, la actual figura de los 'Gallos' reafirmó que Alianza Lima es el club de sus amores, además, no dudó en agradecer todo el apoyo que le brindan sus connacionales desde Perú.

Bassco Soyer lanzó firme promesa a la hinchada de Alianza Lima

"Al hincha 'blanquiazul' no tengo otras palabras que no sean de agradecimiento. Hoy en Portugal me siguen llegando mensajes y es algo hermoso, porque saben que yo soy 'blanquiazul' hasta la muerte. Entonces, todo me suma y tener el apoyo de ellos es increíble", sostuvo.

Soyer dejó en claro que en el futuro piensa regresar a Matute, de esta manera, prometió consolidar su carrera profesional en el Viejo Continente y así hacer que los hinchas se sientan orgullosos de su trabajo. El volante tiene el sueño de debutar profesionalmente con Gil Vicente por la Primeira Liga.

"Así también como tengo el apoyo de peruanos que no necesariamente son blanquiazules, es muy lindo. Les prometo darles alegrías en las próximas semanas, poder decir que tienen un jugador en Europa y jugar y es algo que voy a lograr", acotó.

¿Hasta cuándo es el contrato de Bassco Soyer en Gil Vicente?

El futbolista Bassco Soyer llegó a Gil Vicente de Portugal con un contrato hasta el 30 de junio de 2028. El cuadro luso confía en todo el talento que posee el mediocampista ofensivo por las próximas temporadas.