- Hoy:
- Partidos de hoy
- Manchester City vs Bayer Leverkusen
- Chelsea vs Barcelona
- Tabla Champions League
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Se fue de Alianza Lima, y ahora dejó importante promesa a los hinchas: "Agradecimiento..."
Talentoso futbolista que dejó Alianza Lima conmovió a la afición victoriana al lanzar una categórica promesa. Además, reafirmó su hinchaje por el cuadro blanquiazul.
Una de las grandes promesas peruanas que viene forjando su futuro en el exterior es Bassco Soyer. El volante se fue de Alianza Lima a mitad de temporada tras una importante oferta de Gil Vicente de Portugal, y ahora desde muy lejos el atacante de 19 años lanzó una promesa a toda la hinchada del cuadro íntimo.
PUEDES VER: Alianza Lima apunta al fichaje de jugador de clásico rival para 2026: "No aceptaron, pero..."
Dejó Alianza Lima y ahora dejó promesa a los hinchas blanquiazules
Mediante una reciente entrevista exclusiva con Infobae, la actual figura de los 'Gallos' reafirmó que Alianza Lima es el club de sus amores, además, no dudó en agradecer todo el apoyo que le brindan sus connacionales desde Perú.
Bassco Soyer lanzó firme promesa a la hinchada de Alianza Lima
"Al hincha 'blanquiazul' no tengo otras palabras que no sean de agradecimiento. Hoy en Portugal me siguen llegando mensajes y es algo hermoso, porque saben que yo soy 'blanquiazul' hasta la muerte. Entonces, todo me suma y tener el apoyo de ellos es increíble", sostuvo.
Soyer dejó en claro que en el futuro piensa regresar a Matute, de esta manera, prometió consolidar su carrera profesional en el Viejo Continente y así hacer que los hinchas se sientan orgullosos de su trabajo. El volante tiene el sueño de debutar profesionalmente con Gil Vicente por la Primeira Liga.
"Así también como tengo el apoyo de peruanos que no necesariamente son blanquiazules, es muy lindo. Les prometo darles alegrías en las próximas semanas, poder decir que tienen un jugador en Europa y jugar y es algo que voy a lograr", acotó.
¿Hasta cuándo es el contrato de Bassco Soyer en Gil Vicente?
El futbolista Bassco Soyer llegó a Gil Vicente de Portugal con un contrato hasta el 30 de junio de 2028. El cuadro luso confía en todo el talento que posee el mediocampista ofensivo por las próximas temporadas.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90