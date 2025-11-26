- Hoy:
Manco reveló la radical medida que tomará Alianza Lima con Carlos Zambrano para 2026: "Se van..."
El exfutbolista Reimond Manco contó una información en exclusiva respecto a la firme medida que tomará Alianza Lima con el defensa nacional la próxima temporada.
Alianza Lima terminó el Torneo Clausura 2025 con una goleada 3-0 sobre UTC, resultado que lo metió en los Playoffs de la Liga 1 2025. Sin embargo, el partido volvió a ser polémico tras la nueva expulsión que recibió el defensa Carlos Zambrano. Bajo ese escenario, el exfutbolista Reimond Manco causó sorpresa al revelar la medida que tomará el club con el 'Káiser' el 2026.
Reimond Manco contó la medida que tomará Alianza Lima con Carlos Zambrano el 2026
En el programa de YouTube 'Juego Cruzado', el 'Rei' señaló que tras sumar su séptima expulsión en el año, la dirigencia del cuadro íntimo analiza aplicar una cláusula al zaguero nacional para prevenir expulsiones y todo acto de indisciplina. Previamente, el club tendrá una reunión con el 'León' considerando que su contrato vence el 2026.
Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima hasta 2026
"Yo tengo información de que están esperando que termine el torneo y se van a sentar a conversar con Carlos. Al parecer, están pensando en ponerle cierta cláusula de expulsiones y también de disciplina para lo que va a ser el próximo año. Eso es lo que me han contado", detalló.
En esa misma línea, Reimond Manco precisó que todo ello se estaría concretando luego de que el zaguero llegue a un nuevo acuerdo en su contrato con el elenco grone. "No es multa, es una cláusula. A lo mejor le pueden decir ‘te expulsan una vez y te vas’, ¿quién sabe? No sé qué cláusula le pondrán", agregó.
De otro lado, el exvolante de Alianza Lima dio su postura respecto a esta nueva medida con el 'Káiser'. "A mí no me parece a la mala. Yo puedo hablar contigo y tú me puedes decir sí y te voy a creer, pero qué garantía me das de que no va a volver a pasar. Esto va en el contrato y si tú te vas a portar bien, no pasa nada", sentenció.
Los números de Carlos Zambrano con Alianza Lima este 2025
En la temporada 2025, Carlos Zambrano registra 33 partidos oficiales con los íntimos a nivel local e internacional. El defensa se ha afianzado como titular en el elenco de Néstor Gorosito, además, viene siendo un referente.
