Se fue sin pena ni gloria de Alianza y ahora firmó por histórico de la Liga 1: "Nuevo jugador"

Cienciano del Cusco apunta a armar un equipazo para afrontar la temporada 2026. En esa línea, el 'Papá' acaba de reforzar sus filas con un futbolista que ya tuvo paso por el plantel imperial con el objetivo de destacar en la Liga 1 y Copa Sudamericana.

Dejó Alianza Lima y firmó 2 temporadas por histórico de la Liga 1

Ítalo Espinoza es uno de los jugadores que se fue de Alianza Lima a finales del 2023 tras gozar de pocos minutos. El club no lo tenía dentro de sus planes, por ende, decidió tomar nuevos rumbos en su carrera profesional. Al término de la actual campaña, el arquero de 29 años perdió la categoría con Alianza Universidad de Huánuco, sin embargo, ahora acaba de definir su futuro.

Según la información que brindó el periodista Gustavo Adrianzén en sus redes sociales, el guardameta nacional concretó su fichaje por el conjunto cusqueño hasta el 2027. "ítalo Espinoza firmó y es nuevo jugador de Cienciano para la temporada 2026, contrato por 2 años", indicó en su cuenta de 'X', antes Twitter.

Ítalo Espinoza será nuevo fichaje de Cienciano por 2 temporadas

El futbolista venía alternando en el cuadro liderado por el técnico Roberto Mosquera este 2025. Respecto a sus números, Espinoza disputó un total de 15 partidos oficiales; recibió 27 goles, y mantuvo su arco en cero en 2 ocasiones. En resumen sumó un aproximado de 1305 minutos.

Ítalo Espinoza: ¿en qué clubes ha jugado?

Universidad San Martín de Porres

Cienciano

Mannucci

Ayacucho FC

Alianza Lima

Alianza Universidad de Huánuco

Valor en el mercado de Ítalo Espinoza

Según Transfermarkt, la actual cotización del portero Ítalo Espinoza es de 275 mil euros en el mercado de pases. De momento, dicho valor viene siendo el más alto en su trayectoria profesional.