Hernán Barcos dejará Alianza Lima al finalizar la temporada tras no alcanzar un acuerdo de renovación, poniendo fin a una etapa marcada por títulos, goles y liderazgo. Confirmada su salida, las propuestas no tardaron en aparecer: dos clubes importantes de la Liga 1 ya mostraron interés en sumar al experimentado delantero argentino. Se trata de Sporting Cristal y Sport Boys.

Barcos deja una huella profunda en el fútbol peruano. Su rendimiento con la camiseta blanquiazul fue determinante para obtener el bicampeonato en 2021 y 2022, consolidándose como uno de los referentes del club. Ahora, el ‘Pirata’ podría continuar su carrera en el torneo local, aunque vistiendo otros colores.

Sporting Cristal y Sport Boys buscan fichar a Hernán Barcos

En esa línea, surgieron los dos primeros pretendientes: Sporting Cristal y Sport Boys. Su posible llegada al Rímac fue revelada por el periodista Denilson Barrenechea, quien detalló que el delantero fue ofrecido a la escuadra rimense. Si bien existieron conversaciones iniciales, por ahora no se han producido avances concretos.

“Hernán Barcos fue ofrecido a Sporting Cristal. Hubo conversaciones. De momento no hay avances”, señaló el comunicador, generando gran sorpresa en la hinchada de Cristal, teniendo en cuenta que se trata de uno de los jugadores más representativos del clásico rival.

Hernán Barcos es pretendido por Sporting Cristal y Sport Boys para el 2026. Composición: Líbero.

Por otro lado, el periodista Jorge Solari informó en el programa 'Palabra de Hincha' que Sport Boys también evalúa la posibilidad de contratar a Barcos. Tras realizar consultas internas, le indicaron que la opción no está descartada, aunque por el momento no hay negociaciones activas: la situación está en evaluación.

“Pregunté si hay posibilidad de (Hernán) Barcos a Boys y la respuesta es que no es un no. La respuesta que he recibido es que no es un imposible o que no está en el presupuesto, tampoco es un ‘estamos hablando con él’. Simplemente es un ‘vamos a ver’”, explicó Solari.

De esta manera, el futuro del ‘Pirata’ para la siguiente temporada sigue en la incertidumbre, con dos clubes tradicionales y que buscan ser protagonistas atentos a la posibilidad de sumarlo para el 2026.

¿Por qué Hernán Barcos no renovó con Alianza Lima?

Líbero pudo conocer que, durante las reuniones, se le propuso a Barcos una reducción de sueldo y la cifra no fue bien vista por el delantero argentino, siendo una oferta imposible de aceptar. Además, la dirección deportiva de Alianza Lima tenía definida la salida del 'Pirata', ya que no podían seguir contando con dos delanteros de 40 años en su plantel.