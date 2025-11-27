- Hoy:
'Puma' Carranza dio fuerte explicación a la salida de Hernán Barcos de Alianza: "Se enterró..."
José 'Puma' Carranza no se midió y dio una fuerte explicación sobre la salida confirmada de Hernán Barcos de Alianza Lima de cara a la temporada 2026 de la Liga 1 y la Copa Libertadores.
En Alianza Lima confirmaron que Hernán Barcos ya no será jugador del equipo para la temporada 2026, y debido a ello, varios exjugadores salieron a dar su opinión sobre este repentino hecho. Uno de ellos fue José 'Puma' Carranza, quien expresó su punto de vista de manera contundente.
'Puma' Carranza no se midió y dio fuerte explicación a la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima
Fiel a su estilo, Carranza, exfutbolista de Universitario de Deportes, dio una rotunda explicación del por qué la dirigencia aliancista habría decidido no continuar con Barcos para la Liga 1 2026.
"Por algo será. Hay que adentrarnos también en la interna. ¿Tú crees que no ha hecho daño en el camerino? Cuando hacen daño, sacan a cualquiera, es claro eso y pasa por cualquier lado. Se ha peleado con todos. El camerino es otra cosa, no es como en el barrio que todo se sabe, el camerino es cerrado", dijo a través de Trivu TV.
Con pleno conocimiento dentro de un plantel y los camerinos, el 'Puma' Carranza aseguró que la salida del 'Pirata' de Alianza se debe a que el delantero habría ocasionado daño en el camerino y se peleó con sus compañeros de equipo.
"Yo he conocido extranjeros que hablaban con los dirigentes y hablaban mal de los compañeros; eso no es bueno. Si tú quieres decirle algo al compañero, debes decirle: 'Esto es así'. Todo se arregla en el camerino y no se puede contar a los dirigentes", agregó.
Además, dejó entrever que Hernán Barcos habría hablado con los dirigentes de Alianza Lima para quejarse de sus compañeros en vez de aclarar las cosas cara a cara con los mencionados.
"Yo creo que se enterró solito. ¿Cómo la gente va a hablar de Barcos cuando hay como 20 personas que están en la banca? ¿Crees que eso no fastidia al dirigente y a los jugadores? Están manejando mal, ahí lo manejaron mal. En la 'U' también pasó eso, comienzan a cantar por un jugador", concluyó.
Por último, para José 'Puma' Carranza, exjugador de Universitario, el hecho de que los hinchas hayan salido a manifestar su fastidio por la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima ocasionó que los dirigentes se molesten mucho más de lo que ya estaban, por lo que la salida era inminente.
