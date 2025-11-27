Franco Navarro rompió su silencio y explicó la salida de Hernán Barcos de Alianza: "No hay..."

Franco Navarro, gerente deportivo de Alianza Lima, conversó con L1MAX y dio detalles de la salida de Hernán Barcos de la escuadra blanquiazul de cara a la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores. La despedida del 'Pirata' es inminente y desde la dirigencia íntima explican por qué se dio esta decisión que divide al hincha.

Franco Navarro no se guardó nada y explicó la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

En conversación con la periodista Ana Lucía Rodríguez a través de su programa 'Hablemos de Max', Navarro explicó detalles inéditos de cómo se dieron las conversaciones con Barco, para luego concluir que el delantero ya no seguiría más en Alianza.

El también conocido como 'Pepón' contó que es cierto que hubo una reunión entre el delantero histórico del cuadro íntimo y la dirigencia, con el objetivo de definir si seguiría en Alianza Lima o se iría para la temporada 2026.

Video: L1MAX

"Efectivamente, el día de ayer (26 de noviembre) tuvimos una reunión con Hernán. Una reunión pedida expresamente por él, ya que quería tener un panorama más claro sobre su futuro deportivo en la institución", comenzó explicando el dirigente íntimo.

Además, el sentir de Franco Navarro al tomar esta dura decisión, donde comunica a Hernán Barcos que no iba a continuar, es expresado por él como uno de los momentos más fuertes que le tocó pasar como gerente deportivo de Alianza.

"Esta reunión la tuvimos, en la cual le expresamos que él no estaba en los planes para el 2026. Una decisión que nos duele y una de las más difíciles que me ha tocado tomar durante el tiempo que llevo en Alianza Lima, pero son decisiones que debo tomar no con el corazón, sino de manera deportiva. No hay decisiones emocionales, solo deportivas", concluyó Navarro.

En conclusión, para Franco Navarro hay momentos en los que se deben tomar decisiones difíciles, y una de ellas es la continuidad de Hernán Barcos, debido a lo que el jugador representa para el club y la afición blanquiazul. Sin embargo, dejó en claro que esta decisión no se basa en el corazón, sino en los objetivos deportivos que tienen para la temporada 2026 en la Liga 1 y la Copa Libertadores bajo la dirección de Néstor Gorosito.