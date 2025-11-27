Vitor Roque de Palmeiras sorprende con firme mensaje tras pisar el estadio Matute: "Estamos..."

Uno de los futbolistas más queridos por la hinchada de Palmeiras es Vitor Roque, el ex Barcelona de España que busca el título de la Copa Libertadores 2025 con el 'Verdao'. El atacante de 20 años llegó a suelo peruano para afrontar su cotejo ante Flamengo, y cumplió su primer día de entrenamiento en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute.

Aficionados estaban a la expectativa de la llegada del equipo brasileño para sus primeros trabajos en el campo de Alianza Lima. Es claro que toda la estrategia se mantiene en reserva, pero las redes sociales de Palmeiras revelaron las primeras palabras de Vitor Roque al ingresar al césped de Matute.

El ex Barcelona se mostró contento de lo que será esta fiesta de la Final Única de Copa Libertadores, en el que es uno de los protagonistas del equipo por su aporte de gol y empuje en la ofensiva para que el 'Verdao' sea uno de los candidatos a quedarse con el trofeo que se recibirá en el Estadio Monumental.

"Buenas tardes. Que Dios bendiga nuestro día de entrenamiento. Estamos juntos en esto. Gracias", manifestó Vitor Roque en su ingreso al campo del Estadio Alejandro Villanueva - Matute.

(VIDEO: Palmeiras)

Vitor Roque visitó tres veces el Perú este 2025

El atacante de Palmeiras, Vitor Roque, vino al Perú en abril del presente año para afrontar la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Sporting Cristal. Dicho encuentro se llevó a cabo en el Estadio Nacional de Lima, en el que el 'Verdao' ganó por 3-2.

Luego de ello, regresó a nuestro país para la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Universitario de Deportes. El atacante brasileño fue titular en la goleada de 4-0 en el Estadio Monumental de Ate.