Prensa brasileña fue contundente sobre la cancha del Estadio Monumental: "El campo está..."

La final de la Copa Libertadores tendrá como sede principal al estadio Monumental de Lima, Perú. El recinto cuenta con una capacidad de albergar a más de 85 mil personas, pero uno de los aspectos que siempre se ha resaltado es el estado de la cancha y en la previa de la final entre Palmeiras vs Flamengo también ha sido tomado en cuenta por la prensa brasileña.

La gran rivalidad del Brasileirao se trasladará a Perú por unas horas para disputar la gran final de la Copa Libertadores. Sin embargo, una de las cosas que más condicionan al campo de juego es el cuidado que se le ha venido haciendo. Tras la final que se disputó en el 2019, el estadio de Universitario tendría todo listo recibir a los protagonistas y también a sus respectivas aficiones.

Prensa brasileña apunta contra el estadio Monumental

Con la llegada de Flamengo y Palmeiras a tierras peruanas, ahora el foco está en la preparación de los equipos, así como del estado del campo de juego. Una vez más en su historia, el Monumental será protagonista y se espera que esté a la altura.

"Según ESPN , la organización considera que el campo de juego está protegido contra cualquier queja de los clubes. El llamado 'estándar FIFA' también se extiende a otras áreas. La final entre Palmeiras y Flamengo contará con fuera de juego semiautomático, cámara del árbitro, cámara araña y tecnología de línea de gol para resolver cualquier duda", señalaron desde el portal web de ESPN Brasil.

Final de la Copa Libertadores se jugará en el Monumental.

Cabe resaltar que la CONMEBOL garantizó que se tomaron las medidas necesarias para garantizar el cuidado del campo de juego y se lo acondicionó de acuerdo a los estándares de la FIFA.

¿Cuándo y a qué hora juegan Palmeiras vs Flamengo?

El partido entre Palmeiras y Flamengo se jugará el sábado 29 de noviembre y el pitazo inicial será a partir de las 16:00 horas. El plantel del Palmeiras entrenará en el estadio de Matute, mientras que Flamengo hará lo suyo en la Videna.

¿Quién cantará en la final del Palmeiras vs Flamengo?

De momento, la CONMEBOL no ha confirmado qué artista o qué banda se presentará en la previa del partido de la final. En los próximos días se estaría confirmando más detalles del espectáculo musical.