Palmeiras dio rotundo mensaje a Alianza previo a la gran final de la Libertadores: "Ahora..."

Palmeiras jugará la gran final de la Copa Libertadores ante Flamengo, pero días previos al partido que se jugará en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes, el 'Verdao' entrenó en el Estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima y es por eso que el conjunto brasileño le dejó un rotundo mensaje.

Palmeiras envió mensaje contundente a Alianza Lima después de prestarles Matute

A través de sus redes sociales, Palmeiras agradeció de forma contundente a Alianza por haberles brindado las instalaciones de Matute para que puedan prepararse de cara a la final de la Libertadores 2025.

"¡Gracias, Alianza Lima, por recibir al más campeón de Brasil con cariño y por abrirnos las puertas para nuestra preparación aquí en Lima! Ahora nos concentramos por completo en la final", afirmó.

Es importante mencionar que desde el 27 de noviembre hasta la noche del 28, Palmeiras entrenó en las instalaciones de Alianza Lima. Jugadores de la talla como Vitor Roque, 'Flaco' López, entre otros, corrieron por el Estadio Alejandro Villanueva.

A diferencia del 'Verdao', su contrincante Flamengo decidió entrenar en la Videna de la Federación Peruana de Fútbol en el distrito de San Luis. Y solo horas del partido, ambos clubes quedaron listos para el partidazo.

Palmeiras vs Flamengo: Fecha y Hora

Palmeiras se enfrentará a Flamengo en la gran final de la Copa Libertadores 2025 este sábado 29 de noviembre de 2025 a las 4:00 p. m. en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes.

Se espera que más de 50 mil hinchas llenen el estadio para vivir minuto a minuto del encuentro que define al próximo campeón de Sudamérica, obteniendo la 'Gloria Eterna'.