De Arrascaeta se emociona tras ganar su segunda Libertadores en el Monumental: "Un..."

Flamengo disputó una final de altísimo nivel y se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras vencer 1-0 a Palmeiras. Una de las grandes figuras del partido fue Giorgian De Arrascaeta, quien generó constante peligro en el área rival. Tras el pitazo final, el uruguayo no ocultó su emoción por levantar su segundo título continental en el Estadio Monumental de Universitario.

Una vez concluido el encuentro, los jugadores del ‘Mengao’ celebraron por todo lo alto la histórica hazaña. En medio de los festejos, De Arrascaeta, que también disputó la final de 2019, brindó declaraciones a ESPN y dejó un mensaje cargado de emoción luego de volver a gritar campeón en el Monumental.

El volante charrúa agradeció en primera instancia el apoyo de la hinchada y destacó que el equipo merecía el título por el sacrificio mostrado durante toda la temporada. Además, se mostró feliz por su rendimiento y aseguró que irán por más logros.

Video: ESPN

"Feliz la verdad que nuestra hinchada, nuestras familias y nosotros también lo merecíamos por como encaramos este año. Veníamos con la ilusión de poder ganarla y la verdad que ahora es festejar con nuestra gente. Soy feliz de los elogios así. Creo que lo más importantes es lo grupal, el equipo. La verdad que fue un año personal muy bueno, el mejor de mi carrera y es una motivación más para lo que viene, declaró el jugador.

Giorgian De Arrascaeta ganó su tercera Copa Libertadores

La figura de De Arrascaeta se consolida aún más en la historia grande de Flamengo, luego de sumar un nuevo título internacional a su palmarés y alcanzar su tercera Copa Libertadores, todas defendiendo los colores del ‘Mengao’. Asimismo, también conquistó la Recopa Sudamericana 2020, reafirmándose como uno de los máximos ídolos recientes del club.

Flamengo dejó un mensaje para Universitario

Mediante sus redes sociales, el cuadro brasileño dejó un fraternal mensaje a Universitario, agradeciéndoles por haber prestado el escenario para su nueva conquista continental. "Gracias causitas por prestarnos la casa para el festejo otra vez, Universitario", fue el mensaje que publicó el club.