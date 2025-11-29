0
EN VIVO
Palmeiras vs Flamengo por la final de Copa Libertadores

¿Cuánto dinero gana el campeón y subcampeón de la Copa Libertadores 2025?

Palmeiras y Flamengo serán los protagonistas de la final de la Copa Libertadores. Al término del partido se conocerá al campeón y subcampeón de la edición 2025.

Jasmin Huaman
Cuánto dinero gana el campeón de la Copa Libertadores 2025.
Cuánto dinero gana el campeón de la Copa Libertadores 2025. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

El título más importante del continente será disputado por Palmeiras y Flamengo. Los dos grandes equipos de Brasil se estarán llevando jugosos premios económicos al término de partido, donde el campeón se llegará una cifra descomunal a diferencia del segundo lugar.

Periodistas de ESPN dieron rotundo calificativo al Monumental previo a la final

PUEDES VER: Periodistas de ESPN quedaron impactados con el Monumental y así lo calificaron: "Es el segundo..."

La edición de la Copa Libertadores 2025 llega a su etapa final con el partido del Palmeiras vs Flamengo. Por segunda vez en la historia, en encuentro se lleva a cabo en el Estadio Monumental luego de la recordada final del 'Mengao' ante River en el 2019.

Cuánto dinero gana el campeón y subcampeón de la Libertadores 2025

Se definió el premio para los protagonistas de la final de la CONMEBOL Copa Libertadores. Ambos equipos se estarán llevando un fuerte incentivo financiero, pero el primer lugar triplicará la cantidad de dinero, llevándose así un premio bastante abismal.

La organización de la CONMEBOL confirmó que el premio para el campeón de la Copa Libertadores 2025 será de 24 millones de dólares, siendo así un aumento de un millón de dólares respecto a la edición pasado. En tanto, el subcampeón de esta edición se llevará un desembolso de 7 millones de dólares.

¿Cómo se define el premio de la Copa Libertadores?

Como todas las ediciones, el monto por ser campeón y subcampeón de la Copa Libertadores se contempla por la participación y desempeño de cada equipo a lo largo del torneo en clasificación, fase de grupos y playoffs. Esto quiere decir que por cada instancia superada se va acumulando las bonificaciones, además del premio final.

Historial de campeones de la Copa Libertadores

  • Botafogo (2024)
  • Fluminenses (2023)
  • Flamengo (2022)
  • Palmeiras (2021)
  • Palmeiras (2020)
  • Flamengo (2019)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO ONLINE por final de Copa Libertadores 2025

  2. ¿Dónde ver el partido de Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO ONLINE GRATIS?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano