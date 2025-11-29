¿Cuánto dinero gana el campeón y subcampeón de la Copa Libertadores 2025?

El título más importante del continente será disputado por Palmeiras y Flamengo. Los dos grandes equipos de Brasil se estarán llevando jugosos premios económicos al término de partido, donde el campeón se llegará una cifra descomunal a diferencia del segundo lugar.

La edición de la Copa Libertadores 2025 llega a su etapa final con el partido del Palmeiras vs Flamengo. Por segunda vez en la historia, en encuentro se lleva a cabo en el Estadio Monumental luego de la recordada final del 'Mengao' ante River en el 2019.

Cuánto dinero gana el campeón y subcampeón de la Libertadores 2025

Se definió el premio para los protagonistas de la final de la CONMEBOL Copa Libertadores. Ambos equipos se estarán llevando un fuerte incentivo financiero, pero el primer lugar triplicará la cantidad de dinero, llevándose así un premio bastante abismal.

La organización de la CONMEBOL confirmó que el premio para el campeón de la Copa Libertadores 2025 será de 24 millones de dólares, siendo así un aumento de un millón de dólares respecto a la edición pasado. En tanto, el subcampeón de esta edición se llevará un desembolso de 7 millones de dólares.

¿Cómo se define el premio de la Copa Libertadores?

Como todas las ediciones, el monto por ser campeón y subcampeón de la Copa Libertadores se contempla por la participación y desempeño de cada equipo a lo largo del torneo en clasificación, fase de grupos y playoffs. Esto quiere decir que por cada instancia superada se va acumulando las bonificaciones, además del premio final.

Historial de campeones de la Copa Libertadores