¿Dónde ver Palmeiras vs Flamengo EN VIVO y qué canal transmite final de Copa Libertadores

VER Palmeiras vs Flamengo EN VIVO desde el Estadio Monumental de Ate, este sábado 29 de noviembre a las 4.00 p. m. de acuerdo al horario peruano, mientras que en Brasil iniciará a las 6.00 p. m. La definición del campeón de la Copa Libertadores 2025 tendrá la transmisión exclusiva de ESPN y Globo. Sigue cómo ver el partido GRATIS y ONLINE.

¿Qué canal transmite el partido de Palmeiras vs Flamengo EN VIVO?

Si quieres ver el partido de Palmeiras vs Flamengo EN VIVO ONLINE GRATIS, por la final de Copa Libertadores 2025, tendrás que estar al pendiente de los siguientes canales de acuerdo a tu ubicación:

Argentina: Disney+ Premium Argentina, mitelefe, Telefe Argentina, Fox Sports Argentina

Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia

Brasil: Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play, SporTV, ESPN Brazil

Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Premium Chile

Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia

Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia

Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia

Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia

Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia

Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN Colombia

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, fuboTV Canada, Fanatiz Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada

España: Movistar+, LaLiga+ Spain, Movistar Liga de Campeones, Vamos

Estados Unidos (EE. UU.): Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

México: Disney+ Premium Mexico, ESPN2 Mexico

Italia: Como

¿Dónde ver Palmeiras vs Flamengo EN VIVO?

Para poder ver el partido de Palmeiras vs Flamengo EN VIVO ONLINE GRATIS, por la final de Copa Libertadores 2025, tendrás que sintonizar ESPN y Globo.

Palmeiras vs Flamengo por la final de Copa Libertadores 2025

La final de la Copa Libertadores vuelve a tener sello brasileño y presenta un duelo que promete marcar época con Lima como epicentro. Flamengo y Palmeiras, dos gigantes de continente y protagonistas también en el Brasileirao, se enfrentarán por la corona más codiciada del fútbol sudamericano.

Ambos clubes buscan levantar su cuarto trofeo continental, una meta que subraya el dominio brasileño en los últimos años. El Fla llega a esta definición con la confianza de liderar el campeonato local y luego de superar una intensa semifinal ante Racing, en la que impuso oficio para cerrar el pase en Río tras igualar en la ida. Bajo la conducción de Filipe Luís, el equipo carioca se apoya en su potencia ofensiva y en un plantel repleto de nombres con recorrido internacional.

Palmeiras tampoco se queda atrás. El conjunto de Abel Ferreira arriba a la final tras protagonizar una remontada memorable frente a Liga de Quito, resolviendo la serie con una goleada en casa que reafirmó su carácter competitivo. Aunque llega como escolta en el Brasileirao.