- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Chile Femenino
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Hernán Barcos
- Tabla Liga de Vóley
- Encendido de árbol
¿Dónde ver Palmeiras vs Flamengo EN VIVO y qué canal transmite final de Copa Libertadores
Palmeiras vs Flamengo juegan la final de la Copa Libertadores 2025, este sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental. Sigue dónde ver la transmisión online del partido.
VER Palmeiras vs Flamengo EN VIVO desde el Estadio Monumental de Ate, este sábado 29 de noviembre a las 4.00 p. m. de acuerdo al horario peruano, mientras que en Brasil iniciará a las 6.00 p. m. La definición del campeón de la Copa Libertadores 2025 tendrá la transmisión exclusiva de ESPN y Globo. Sigue cómo ver el partido GRATIS y ONLINE.
PUEDES VER: Prensa brasileña fue contundente sobre la cancha del Estadio Monumental: "El campo está..."
¿Qué canal transmite el partido de Palmeiras vs Flamengo EN VIVO?
Si quieres ver el partido de Palmeiras vs Flamengo EN VIVO ONLINE GRATIS, por la final de Copa Libertadores 2025, tendrás que estar al pendiente de los siguientes canales de acuerdo a tu ubicación:
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, mitelefe, Telefe Argentina, Fox Sports Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
- Brasil: Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play, SporTV, ESPN Brazil
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Premium Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
- Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN Colombia
- Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, fuboTV Canada, Fanatiz Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada
- España: Movistar+, LaLiga+ Spain, Movistar Liga de Campeones, Vamos
- Estados Unidos (EE. UU.): Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español
- México: Disney+ Premium Mexico, ESPN2 Mexico
- Italia: Como
¿Dónde ver Palmeiras vs Flamengo EN VIVO?
Para poder ver el partido de Palmeiras vs Flamengo EN VIVO ONLINE GRATIS, por la final de Copa Libertadores 2025, tendrás que sintonizar ESPN y Globo.
Palmeiras vs Flamengo por la final de Copa Libertadores 2025
La final de la Copa Libertadores vuelve a tener sello brasileño y presenta un duelo que promete marcar época con Lima como epicentro. Flamengo y Palmeiras, dos gigantes de continente y protagonistas también en el Brasileirao, se enfrentarán por la corona más codiciada del fútbol sudamericano.
Ambos clubes buscan levantar su cuarto trofeo continental, una meta que subraya el dominio brasileño en los últimos años. El Fla llega a esta definición con la confianza de liderar el campeonato local y luego de superar una intensa semifinal ante Racing, en la que impuso oficio para cerrar el pase en Río tras igualar en la ida. Bajo la conducción de Filipe Luís, el equipo carioca se apoya en su potencia ofensiva y en un plantel repleto de nombres con recorrido internacional.
Palmeiras tampoco se queda atrás. El conjunto de Abel Ferreira arriba a la final tras protagonizar una remontada memorable frente a Liga de Quito, resolviendo la serie con una goleada en casa que reafirmó su carácter competitivo. Aunque llega como escolta en el Brasileirao.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90