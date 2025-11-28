- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Chile Femenino
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Hernán Barcos
- Tabla Liga de Vóley
- Encendido de árbol
Alineaciones Palmeiras vs Flamengo: el once de Ferreira y Filipe Luís para final de la Libertadores
Los técnicos Abel Ferreira y Filipe Luís, tienen todo listo para el partidazo de este sábado entre Palmeiras vs Flamengo por la gran final de la Copa Libertadores 2025.
¡Van por la Gloria Eterna! Este sábado, Palmeiras vs Flamengo medirán fuerzas en la gran final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental de Ate. Ambos elencos brasileños tienen hambre de triunfo, y lucharán desde el primer minuto para tratar de conquistar el título de la actual edición del torneo Conmebol en suelo peruano.
PUEDES VER: Prensa brasileña lanzó inesperada opinión de Matute tras práctica de Palmeiras: "Maldición de..."
Alineación de Palmeiras:
- Carlos Miguel, Khellven, Murilo, Gustavo Gómez, Piquerez, Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Allan, Vitor Roque y Flaco López.
Luego de seis años, la Conmebol Libertadores se vuelve a vivir en Lima y sobretodo en el recinto deportivo de Universitario de Deportes. El 'Verdao' llega a esta cita con una de sus mejores estadísticas jugando como local en dicho certamen, escenario que lo perfila como un duro rival frente a otra de las potencias de Brasil.
Sin embargo, hay que recordar que no todas son buenas noticias puesto que el elenco dirigido por el estratega Abel Ferreira presentará sensibles bajas como las de Weverton, Lucas Evangelista, y Paulinho por lesión. Ante este escenario, el comando técnico ya tiene en consideración una serie de variantes pensando en armar un equipo estelar.
Palmeiras se alista para enfrentar a Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2025
Según los reportes de la prensa brasileña, Palmeiras presenta como novedad a su reciente fichaje, Carlos Miguel en la portería, además Ferreira confía en Gómez y Murilo como sus dos murallas en defensa. En la volante, Andreas, Allan, y Raphael Veiga se perfilan como principales referentes de marca, asimismo, el Flaco López y la 'Pantera' Vítor Roque, las principales cartas de gol.
El 'Alviverde' ha venido entrenando firmemente en Matute, con el objetivo de sacar a relucir todo su poderío y demostrar por qué quiere cortar con la supremacía de enfrentamientos ante el 'Fla'.
Alineación de Flamengo:
- Agustín Rossi, Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian Arrascaeta, Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Bruno Henrique.
Por su parte, Flamengo, elenco que tiene una mayor ventaja en su historial, saldrá a la cancha con la convicción de dar el golpe y quedarse con el título del nuevo monarca de la Copa Libertadores. Leo Ortíz y Alan son las únicas dudas del comando técnico.
Luego de los últimos entrenamientos todo hace indicar que Varela, Danilo, Pereira y Alex Sandro serán parte de la primera línea del 'Flu', además, en el mediocampo se espera que el chileno Pulgar Vidal y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta se encarguen de la creatividad en ofensiva.
Flamengo busca dar el golpe en Lima ante Palmeiras por la final de la Libertadores
En tanto, el tridente ofensivo de los comandados por Filipe Luís estará liderado por su máximo artillero y principal carta de gol, Bruno Henrique, al lado de Araújo y Carrascal. Flamengo no dejará nada al azar en su afán de ganar un nueva estrella en su palmarés.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90