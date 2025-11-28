Alineaciones Palmeiras vs Flamengo: el once de Ferreira y Filipe Luís para final de la Libertadores

¡Van por la Gloria Eterna! Este sábado, Palmeiras vs Flamengo medirán fuerzas en la gran final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental de Ate. Ambos elencos brasileños tienen hambre de triunfo, y lucharán desde el primer minuto para tratar de conquistar el título de la actual edición del torneo Conmebol en suelo peruano.

Alineación de Palmeiras:

Carlos Miguel, Khellven, Murilo, Gustavo Gómez, Piquerez, Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Allan, Vitor Roque y Flaco López .

Luego de seis años, la Conmebol Libertadores se vuelve a vivir en Lima y sobretodo en el recinto deportivo de Universitario de Deportes. El 'Verdao' llega a esta cita con una de sus mejores estadísticas jugando como local en dicho certamen, escenario que lo perfila como un duro rival frente a otra de las potencias de Brasil.

Sin embargo, hay que recordar que no todas son buenas noticias puesto que el elenco dirigido por el estratega Abel Ferreira presentará sensibles bajas como las de Weverton, Lucas Evangelista, y Paulinho por lesión. Ante este escenario, el comando técnico ya tiene en consideración una serie de variantes pensando en armar un equipo estelar.

Palmeiras se alista para enfrentar a Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2025

Según los reportes de la prensa brasileña, Palmeiras presenta como novedad a su reciente fichaje, Carlos Miguel en la portería, además Ferreira confía en Gómez y Murilo como sus dos murallas en defensa. En la volante, Andreas, Allan, y Raphael Veiga se perfilan como principales referentes de marca, asimismo, el Flaco López y la 'Pantera' Vítor Roque, las principales cartas de gol.

El 'Alviverde' ha venido entrenando firmemente en Matute, con el objetivo de sacar a relucir todo su poderío y demostrar por qué quiere cortar con la supremacía de enfrentamientos ante el 'Fla'.

Alineación de Flamengo:

Agustín Rossi, Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian Arrascaeta, Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Bruno Henrique .

Por su parte, Flamengo, elenco que tiene una mayor ventaja en su historial, saldrá a la cancha con la convicción de dar el golpe y quedarse con el título del nuevo monarca de la Copa Libertadores. Leo Ortíz y Alan son las únicas dudas del comando técnico.

Luego de los últimos entrenamientos todo hace indicar que Varela, Danilo, Pereira y Alex Sandro serán parte de la primera línea del 'Flu', además, en el mediocampo se espera que el chileno Pulgar Vidal y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta se encarguen de la creatividad en ofensiva.

Flamengo busca dar el golpe en Lima ante Palmeiras por la final de la Libertadores

En tanto, el tridente ofensivo de los comandados por Filipe Luís estará liderado por su máximo artillero y principal carta de gol, Bruno Henrique, al lado de Araújo y Carrascal. Flamengo no dejará nada al azar en su afán de ganar un nueva estrella en su palmarés.