Palmeiras impacta al lucir escudo de Universitario con rotundo mensaje: "En la misma..."

Palmeiras es uno de los finalistas de la Copa Libertadores 2025 que buscará su estrella número cuatro en el magno certamen de la Conmebol. Como antesala a este encuentro ante un duro rival como Flamengo, el 'Verdao' sorprendió con una postal en el no solo resalta a Lima como la ciudad sede del duelo definitivo, sino a Universitario de Deportes.

Resulta, que el elenco brasileño destacó cada uno de las estadísticas favorables que tiene el elenco de Palmeiras en suelo peruano. Por si fuera poco, recuerda que su estreno en la campaña 2025 fue en Lima ante Sporting Cristal, mientras que el cierre también será en la capital peruana en el Estadio Monumental.

"De vuelta a donde todo comenzó. ¡Terminaremos la Libertadores 2025 en la misma ciudad donde comenzó nuestra campaña! País en el extranjero donde más ha ganado Palmeiras. País extranjero donde el Palmeiras marcó más goles", se lee en la publicación de Palmeiras en rede sociales.

Asimismo, indica que en la Copa Libertadores ha jugado 10 partidos en el Perú, en el que registra 9 victorias y 1 derrota. Sin embargo, en duelos generales tiene 41 encuentros en nuestro país con un saldo de 28 triunfos, 6 empates y 7 derrotas.

Palmeiras luce escudo de Universitario en publicación previa a la final.

Muy aparte de mostrar cada una de las estadísticas que tiene Palmeiras en suelo peruano, luce dos marcadores ante Universitario de Deportes que se jugaron en el Estadio Monumental de Ate. Uno de ellos fue en el año 2021, cuando el 'Verdao' venció 3-2 a los cremas. Por su parte, este 2025 cuando se dio el recordado 4-0 ante la 'U'.

Queda claro que Palmeiras se ilusiona con las estadísticas de cara al partido ante Flamengo por la Final de Copa Libertadores que se disputará en Lima, por lo que ahora espera replicar ello en este compromiso fundamental de la temporada en el Estadio Monumental.