Universitario ganó 4-3 a Inter Miami y subió al podio en importante torneo internacional

Universitario de Deportes quiere seguir demostrando que es el vigente tricampeón de la Liga 1 y ahora también desea mostrar jerarquía en sus divisiones menores, ya que viene destacando en campeonatos juveniles. Su categoría sub-12 venció a Inter Miami y se ubicó en el podio en un importante torneo internacional.

Universitario venció por 4-3 a Inter Miami y quedó en tercer lugar en la Illinois Newell’s Cup

La división sub-12 de Universitario ganó 4-3 a Inter Miami en la Illinois Newell’s Cup organizada en Argentina y se quedó con el tercer lugar, por lo que los futbolistas recibieron su medalla de bronce.

Los goles del equipo merengue fueron anotados por Hamitt Guzmán en dos ocasiones, Ever Chávez, en una ocasión, y Salvador Pando, también marcó un gol.

Video: Universitario de Deportes

Para llegar hasta esta instancia, el cuadro crema tuvo que vencer a Montevideo City Torque y LMS de Uruguay y La Roca de Estados Unidos. Consiguiendo lo dicho, Universitario de Deportes se quedó con el primer puesto, por lo que se dio el lujo de disputar las fases finales del campeonato.

Si bien es cierto, Universitario quedó en el tercer lugar del importante torneo internacional, podría haber llegado a la final si vencía a Newell's en las semifinales. No obstante, cayó 4-1, por lo que tuvo que disputar el último puesto del podio.

Es importante mencionar que la nueva edición de la Illinois Newell’s Cup se disputó del 20 al 28 de noviembre en el predio Jorge Griffa, Rosario, Argentina.

Además, grandes clubes formaron parte de este grandioso evento de menores: Peñarol (Uruguay), Montevideo City (Uruguay), Universitario de Deportes (Perú), Academia Cantolao (Perú), Estudiantes de Río Cuarto (Argentina), Newell's (Argentina) e Inter Miami (Estados Unidos).