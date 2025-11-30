0

Eddie Fleischman lanzó dura crítica sobre malas condiciones del Monumental: "Pésima imagen"

A pesar de la cantidad de buenos comentarios que recibió el Estadio Monumental por ser la sede la final de la Copa Libertadores, Fleischman no se guardó nada.

Jasmin Huaman
Eddie Fleischman dejó duro comentario sobre el Estadio Monumental de Universitario.
El comentarista deportivo Eddie Fleischman fue objetivo de críticas luego de dejar una dura opinión en sus redes sociales sobre el estado de una de las instalaciones del Estadio Monumental. El recinto de Universitario de Deportes fue sede de una final de la Copa Libertadores por segunda vez, pero a pesar de ello, los malos comentarios no estuvieron ausentes.

La emoción de los hinchas por vivir nuevamente una final de la Libertadores hizo que elogien varios aspectos de la organización, entre ellos, el estado de la cancha. Sin embargo, Eddie Fleischman usó sus redes sociales para resaltar un aspecto que también causó asombro a algunos hinchas del Palmeiras y Flamengo.

Fleischman lanza dura crítica al Estadio Monumental de Universitario

Son pocas veces en las que un recinto de Perú es considerado para albergar un gran evento deportivo como lo es la Copa Libertadores y muy por el contrario de resaltarlo, Eddie Fleischman usó sus redes sociales para compartir su opinión sobre los baños de la zona de occidente del Estadio Monumental de Universitario.

"Al margen de que siempre es bueno tener una final de Copa Libertadores, estos baños ubicados en occidente del Monumental, no deberían estar en ese estado. Pésima imagen para los visitantes", fue lo que dijo vía X para a los pocos segundos recibir innumerables críticas por parte de diversos usuarios.

Universitario

Comentarista deportivo criticó estado de las instalaciones del Monumental.

Recordemos que la primera final que recibió el Monumental fue en el 2019 cuando se jugó el partido entre River vs Flamengo y se convirtió en la primera final a partido único, donde el 'Mengao' nuevamente salió campeón de aquella edición.

