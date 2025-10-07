Fleischman reveló el motivo de la desconvocatoria de Kevin Quevedo en Perú: "Por eso, Ferrari..."

Kevin Quevedo fue la primera baja en la selección peruana para el amistoso de este viernes ante Chile en Santiago. Durante el comunicado que emitió la FPF, precisaron que el atacante de Alianza Lima atraviesa por un tema familiar, el cual dificulta su presencia contra la 'Roja'. En medio de este escenario, Eddie Fleischman se pronunció.

Fleischman contó por qué Kevin Quevedo fue desconvocado en la selección peruana

Durante el programa 'Full Deportes' de Ovación, el 'Colorado', reveló que según sus fuentes, el extremo del cuadro victoriano tiene un problema relacionado con su pareja e hijos, que impide que esté 100% mentalizado en la 'Blanquirroja'. Bajo ese escenario, el Director de Fútbol de la FPF, Jean Ferrari le brindó su respaldo, por medio de un firme pronunciamiento.

Kevin Quevedo fue desconvocado del amistoso de Perú ante Chile

"Todo parece indicar, según lo que ha recogido mi 'dron', que Kevin Quevedo tiene un problema serio a nivel familiar, a nivel de pareja, hijos, una situación de su foro privado, familiar. Pero que impide auténticamente que él pueda estar enfocado en la selección en estos días y en este partido con Chile. Por eso, Jean Ferrari salió a respaldarlo, porque han considerado que las razones esgrimidas por Quevedo son atendibles", contó el comunicador.

Kevin Quevedo tuvo minutos en Alianza Lima vs Alianza Universidad

El último domingo, 'Kevedinho' tuvo minutos en la derrota (2-1) del elenco de Néstor Gorosito frente a Alianza Universidad en Huánuco por la jornada 13 del Torneo Clausura 2025. El extremo de 28 años fue titular y participó en jugadas claves para los blanquiazules.

Números de Kevin Quevedo con Alianza Lima esta temporada

Kevin Quevedo es pieza fundamental en el once de Alianza Lima. Este 2025, el extremo izquierdo registra un total de 38 partidos con el conjunto grone a nivel local e internacional. De la misma manera, 9 anotaciones, 7 asistencias de gol, y un promedio de 2,649 minutos.

Valor en el mercado de Kevin Quevedo

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, en la actualidad, el atacante del equipo victoriano está tasado en 750 mil euros en el mercado de pases.