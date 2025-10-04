- Hoy:
Jean Ferrari dejó fuerte mensaje a Kevin Quevedo tras solicitar no jugar con Perú: "Todo..."
Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, rompió el silencio y se pronunció de forma contundente sobre la desconvocatoria de Kevin Quevedo de la selección peruana. ¿Qué dijo?
La selección peruana sumó su primera baja de cara al próximo amistoso ante Chile por la fecha FIFA de octubre, luego de confirmarse la desconvocatoria de Kevin Quevedo quien pidió al comando técnico no integrarse a la concentración de la 'Bicolor'. Tras ello, Jean Ferrari utilizó sus redes para mandar un mensaje al atacante.
¿Qué dijo Jean Ferrari tras la desconvocatoria de Kevin Quevedo?
Quevedo era uno de los llamados a ser titular en esta nueva etapa de la 'Bicolor' al mando de Manuel Barreto. Sin embargo, no podrá participar y los hinchas deberán esperar hasta los amistosos de noviembre para verlo con la selección.
Horas después de conocerse la noticia, Jean Ferrari, se pronunció mediante sus redes sociales tras la desconvocatoria del extremo de Alianza Lima. El directivo expresó su postura, remarcando que la FPF respalda al futbolista en su decisión.
"Todo nuestro apoyo para Kevin, futbolista importante para nuestro país", fue el mensaje que publicó Ferrari en su cuenta personal de 'X', demostrando su total respaldo al extremo de Alianza Lima y sorprendiendo a sus seguidores.
Este fue el mensaje que Jean Ferrari envió mensaje a Kevin Quevedo tras pedir no jugar con Perú.
¿Por qué Kevin Quevedo pidió no jugar con la selección peruana?
De acuerdo con el comunicado de la FPF, esta medida se dio luego de que Kevin Quevedo solicitara al comando técnico de Manuel Barreto su desconvocatoria por motivos personales, sin brindar más detalles al respecto. Aunque todo indica que la decisión se dio en buenos términos y que probablemente será considerado para los próximos amistosos ante Rusia y Chile en la fecha FIFA de noviembre.
Kevin Quevedo viajó con Alianza LIma
Luego de confirmarse su desconvocatoria de la selección peruana, Kevin Quevedo impactó al realizar el viaje con la delegación de Alianza Lima para en próximo partido ante Alianza Universidad por el Torneo Clausura. Decisión que lo ha llevado a ser objeto de diversas críticas.
