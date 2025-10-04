Prestigioso medio alemán dio fuerte mensaje sobre convocatoria de Felipe Chávez: "Nunca ha..."

Felipe Chávez se ha convertido en la gran noticia tras recibir su primer llamado a la selección peruana absoluta para enfrentar a Chile por la fecha FIFA de octubre. Sin embargo, su convocatoria también ha generado sorpresa en Alemania, ya que todavía no ha disputado minutos oficiales con el primer equipo del Bayern Múnich.

Chávez es considerado uno de los futbolistas peruanos con mayor proyección internacional, habiendo recibido una formación de élite en las divisiones menores del club bávaro y es el llamado a tomar la batuta de la 'Bicolor'

Prestigioso medio alemán se pronunció sobre la convocatoria de Felipe Chávez

Pese a ello, el medio alemán ‘Bild’ mostró su sorpresa por el llamado de Felipe Chávez a la selección peruana absoluta y le dedicó una nota especial. “Aunque nunca ha jugado para los profesionales, el talento del Bayern es nominado para la selección absoluta”, destacó en su portada.

Bild se pronunció sobre la convocatoria de Felipe Chávez con la selección peruana.

“¡Curiosamente, Chávez está a punto de hacer su debut internacional sin haber jugado un solo partido en el fútbol profesional! Como uno de los seis centrocampistas de la lista, forma parte de los 25 jugadores convocados por el entrenador interino Manuel Barreto. Una recompensa por sus destacadas actuaciones en la cantera del Bayern”, resaltaron en su nota.

Por otro lado, el medio alemán destacó los impactantes números del peruano, además de su reciente inclusión en los entrenamientos del primer equipo bajo las órdenes de Vincent Kompany, con quien incluso ya disputó un amistoso.

"Con un total de 32 goles y 18 asistencias en 64 partidos con el Bayern II y la selección sub-19 de Múnich, ha dejado una huella imborrable, incluso en el entrenador profesional Kompany, que desde hace poco le hace entrenar regularmente con el primer equipo en la Säbener Straße", mencionaron.

¿Cuál es el valor de mercado de Felipe Chávez?

De acuerdo con el portal internacional Transferrmarkt, el valor de mercado de Felipe Chávez ha ido en aumento, pasando de los 200 mil euros a estar cotizado actualmente en 600 mil euros. Esta cifra podría seguir en aumento teniendo en cuenta su gran proyección y corta edad.