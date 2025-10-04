0
EN VIVO
Tabla posiciones de Liga 1 y Acumulado con resultados de la fecha 13 del Clausura
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs ADT por la Liga 1

Prestigioso medio alemán dio fuerte mensaje sobre convocatoria de Felipe Chávez: "Nunca ha..."

La convocatoria de Felipe Chávez a la selección peruana ha despertado la atención en Alemania, donde el prestigioso medio alemán 'Bild' emitió una fuerte opinión sobre el volante.

Angel Curo
Prestigioso medio alemán dio fuerte mensaje sobre convocatoria de Felipe Chávez
Prestigioso medio alemán dio fuerte mensaje sobre convocatoria de Felipe Chávez | Composición: Líbero
COMPARTIR

Felipe Chávez se ha convertido en la gran noticia tras recibir su primer llamado a la selección peruana absoluta para enfrentar a Chile por la fecha FIFA de octubre. Sin embargo, su convocatoria también ha generado sorpresa en Alemania, ya que todavía no ha disputado minutos oficiales con el primer equipo del Bayern Múnich.

Kevin Quevedo quedó desafectado de la selección peruana.

PUEDES VER: Kevin Quevedo fue desconvocado de la selección peruana tras solicitar su salida: "Debido a..."

Chávez es considerado uno de los futbolistas peruanos con mayor proyección internacional, habiendo recibido una formación de élite en las divisiones menores del club bávaro y es el llamado a tomar la batuta de la 'Bicolor'

Prestigioso medio alemán se pronunció sobre la convocatoria de Felipe Chávez

Pese a ello, el medio alemán ‘Bild’ mostró su sorpresa por el llamado de Felipe Chávez a la selección peruana absoluta y le dedicó una nota especial. Aunque nunca ha jugado para los profesionales, el talento del Bayern es nominado para la selección absoluta, destacó en su portada.

Felipe Chávez, Selección peruana

Bild se pronunció sobre la convocatoria de Felipe Chávez con la selección peruana.

“¡Curiosamente, Chávez está a punto de hacer su debut internacional sin haber jugado un solo partido en el fútbol profesional! Como uno de los seis centrocampistas de la lista, forma parte de los 25 jugadores convocados por el entrenador interino Manuel Barreto. Una recompensa por sus destacadas actuaciones en la cantera del Bayern, resaltaron en su nota.

Por otro lado, el medio alemán destacó los impactantes números del peruano, además de su reciente inclusión en los entrenamientos del primer equipo bajo las órdenes de Vincent Kompany, con quien incluso ya disputó un amistoso.

"Con un total de 32 goles y 18 asistencias en 64 partidos con el Bayern II y la selección sub-19 de Múnich, ha dejado una huella imborrable, incluso en el entrenador profesional Kompany, que desde hace poco le hace entrenar regularmente con el primer equipo en la Säbener Straße", mencionaron.

¿Cuál es el valor de mercado de Felipe Chávez?

De acuerdo con el portal internacional Transferrmarkt, el valor de mercado de Felipe Chávez ha ido en aumento, pasando de los 200 mil euros a estar cotizado actualmente en 600 mil euros. Esta cifra podría seguir en aumento teniendo en cuenta su gran proyección y corta edad.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs ADT EN VIVO por Liga 1 MAX: transmisión del partido

  2. Tabla posiciones de Liga 1 y Acumulado: clasificación de la fecha 13 del Clausura

  3. Alianza Lima ganó 5-1 y es líder del Torneo Clausura por encima de Universitario

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano