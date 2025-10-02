- Hoy:
¿Rechazó? Felipe Chávez deja impactante publicación tras ser convocado a la selección peruana - FOTO
El volante de Bayern Múnich, Felipe Chávez, sorprende a millones de hinchas con imponente publicación tras conocer que fue convocado a la selección peruana.
En las últimas horas, la selección peruana anunció su lista de convocados para el amistoso ante Chile por la fecha FIFA del mes de octubre. Una de las novedades fue Felipe Chávez, actual volante de Bayern Múnich que viene siendo titular indiscutible en la UEFA Youth League.
¡Con sorpresas! Lista de convocados de la selección peruana para el partido contra Chile
Manuel Barrreto, DT interino de la Bicolor, decidió confiar en el volante para este nuevo proceso rumbo al Mundial 2030, por lo que pondrá a prueba sus virtudes en un choque caliente ante Chile en tierras sureñas. El futbolista del cuadro 'bávaro' no se quedó callado ante esta noticia y publicó inesperada postal en su cuenta oficial de Instagram.
Resulta, que no dudó en republicar la lista de convocados de la selección peruana que hizo oficial de la FPF. Junto a esta imagen, coloca unos corazones rojo y blanco con una canción conocido por millones de usuarios: "Sander Alex | PERÚ ROCK (feat. Lucho Quequezana y El Viejo Rodriguez)".
Felipe Chávez y su publicación tras ser convocado a la selección peruana.
Felipe Chávez y la polémica tras no ser convocado en la Sub 20
Cuando José Guillermo "Chemo" del Solar lideraba al equipo sub 20 para afrontar el Sudamericano de dicha categoría, uno de los jugadores que se esperaba en la nómina era Felipe Chávez. Sin embargo, el estratega nacional decidió no llamarlo y el equipo Bicolor terminó quedando fuera de un cupo al Mundial Sub 20.
"Por los rumores que había, mentalmente ya se pudo preparar un poco a no ser convocado. Obviamente está decepcionado, pero su enfoque y concentración principal está en el equipo del FC Bayern. Bajo mi punto de vista es el mejor jugador que hubiera tenido ese plantel en el Sudamericano Sub-20. Pero tenemos que respetar y aceptar la decisión de Chemo", fueron las palabras de Fabián Chávez, agente y hermano de Felipe Chávez, tras no ser llamado a la Bicolor en enero del 2025.
Lista de convocados a la selección peruana para octubre 2025
Arqueros
- Diego Enríquez (Sporting Cristal)
- Diego Romero (Banfield)
- Pedro Díaz (Cusco FC)
Defensas
- Anderson Villacorta (CD Mineros)
- Miguel Araujo (Sporting Cristal)
- Marcos López (Copenhague FC)
- Anderson Santamaría (Universitario)
- Matías Lazo (FBC Melgar)
- Cristián Carbajal (Sport Boys)
- Renzo Garcés (Alianza Lima)
- César Inga (Universitario)
Volantes
- Erick Noriega (Gremio)
- Jesús Pretell (Sporting Cristal)
- Jairo Concha (Universitario)
- Jesús Castillo (Universitario)
- Felipe Chávez (Bayern Múnich)
- Martín Távara (Sporting Cristal)
Delanteros
- Kevin Quevedo (Alianza Lima)
- Kenji Cabrera (V. Whitecaps)
- Bryan Reyna (Belgrano)
- Joao Grimaldo (Riga FC)
- Álex Valera (Universitario)
- Luis Ramos (América de Cali)
- Juan Pablo Goicochea (Platense)
- Maxloren Castro (Sporting Cristal)
