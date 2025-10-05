Diego Rebagliati revela el DT extranjero que casi dirige a Perú, pero firmó por club histórico

Luego del fracaso en las Eliminatorias 2026, la selección peruana trabaja con el entrenador interino Manuel Barreto en Videna. Sin embargo, la expectativa por conocer al técnico que estará para el próximo proceso clasificatorio creció en las últimas semanas y el comentarista deportivo, Diego Rebagliati, no dudó en pronunciarse al respecto.

Fue en el programa ‘Los Reba’ donde reveló que Perú estuvo a punto de tener a su nuevo estratega para tomar el mando del plantel que dejó Óscar Ibáñez en las recientes Clasificatorias Sudamericanas que inició con Juan Reynoso y siguió con Jorge Fossati, pero no terminó como se esperaba.

Diego Rebagliati y un dato inédito sobre el entrenador de la selección peruana

“Me dijeron que (en la Federación Peruana de Fútbol) estuvieron a nada de convencer a (Luis) Zubeldía de que no agarre Fluminense para que venga acá”, dijo Diego Rebagliati, pero finalmente esto no pasó porque el técnico argentino decidió aceptar el desafío del ‘Flu’, histórico club brasileño.

(Video: Los Reba)

Asimismo, el comentarista deportivo se refirió al calendario 2026 que se viene para la Blanquirroja en el que solo afrontará encuentros amistosos, pues el Mundial se llevará a cabo. Con esto, puede haber tiempo para trabajar con el estratega, pero no habrá una competencia por los puntos.

“El siguiente partido oficial de Perú es en 2027. Es agarrar Perú para todo el 2026 y jugar solo amistosos. Es cierto, tienes tiempo en ese lapso para armar el equipo que quieres”, agregó.

¿Cuándo jugará la selección peruana este 2025?

Tras quedarse sin chances para el Mundial 2026, la selección peruana jugará este 10 de octubre un partido amistoso ante su similar de Chile en Concepción. Luego, volverá a enfrentar a la 'Roja' y también a Rusia en noviembre como parte de la fecha FIFA.