Pablo Ceppelini dejó fuerte mensaje tras dura derrota de Alianza Lima en Huánuco: "Así nunca..."
¡Criticó a la Liga 1! El volante de Alianza Lima, Pablo Ceppelini se pronunció tras alejarse del título del Torneo Clausura 2025 con una nueva derrota.
Alianza Lima perdió ante Alianza Universidad por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 y complicó sus aspiraciones de lograr un título esta temporada. Tras finalizar el encuentro disputado en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco, el volante Pablo Ceppelini se pronunció ante los medios de comunicación.
El jugador uruguayo, quien no arrancó de titular el compromiso, lamentó el complicado momento del conjunto blanquiazul en la Liga 1 luego de su eliminación de la Copa Sudamericana. Cabe señalar que el equipo de Néstor Gorosito puede quedarse con las manos vacías de no ganar el título de esta segunda parte del año.
¿Qué dijo Pablo Ceppelini tras la derrota de Alianza Lima en Huánuco?
“Hay que hacer una autocrítica puertas adentro. Es difícil también… creo que (la liga peruana) debe ser una de las ligas de Sudamérica que se juega menos: más se ha parado el partido, pero bueno, es así, hay que mirar para adelante. Si somos lógicos, creo que se jugó (el segundo tiempo) 15 o 20 minutos. Es una vergüenza, no puede pasar esto, así nunca va crecer el fútbol peruano”, dijo a L1 MAX.
Pablo Ceppelini habló también del desempeño arbitral, del cual dijo que influyó en el marcador en contra, lo que perjudicó el juego del equipo para conseguir el objetivo de visita.
“Ser autocrítico, pero también a veces… No me gusta hablar de los jueces, pero es imposible no hablar porque influyen en el partido, en el resultado. Offside que un hombro o que una rodilla, el dedo gordo de la mano adelantado… así que bueno, no sé, difícil”, resaltó.
Próximo partido de Alianza Lima por el Torneo Clausura
Luego de su derrota en Huánuco ante Alianza Universidad por la jornada 13 del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima enfrentará a Sport Boys la siguiente fecha, el próximo jueves 16 de octubre.
