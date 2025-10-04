Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO por Liga 1: pronósticos, horarios y dónde ver

Alianza Lima se enfrenta a Alianza Universidad, este domingo 5 de octubre, a partir de las 12:00 hora local, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El duelo se disputará en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco y será transmitido por la señal de L1 MAX.

¿Cómo llega Alianza Lima?

El cuadro blanquiazul pudo reencontrarse con el triunfo ante Atlético Grau en Matute y ahora quiere volver a sumar de a tres para mantenerse en la lucha por el Clausura, aunque está lejos en la tabla.

Gianfranco Chávez, Alessandro Burlamaqui y Pablo Lavandeira serán baja por lesión. Además, Renzo Garcés, Eryc Castillo y Carlos Zambrano cumplieron sus suspensiones, por lo que estarán a disposición de Néstor Gorosito.

Alianza Lima viene de vencer a Atlético Grau.

¿Cómo llega Alianza Universidad?

Por su parte, los huanuqueños quieren escapar del descenso. Sin contar a Binacional, el elenco dirigido por Roberto Mosquera es último en la tabla acumulada y si terminara el torneo hoy, descenderían a Liga 2.

Yorleys Mena es la principal carta de gol del elenco azulgrana. El delantero colombiano ha convertido 11 goles en 18 partidos durante la presente temporada.

Alianza UDH apunta a salvarse del descenso.

Alianza Lima vs Alianza Universidad: horarios

Perú, Ecuador y Colombia: 12:00

Bolivia y Venezuela: 13:00

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 14:00

México: 11:00

Estados Unidos: 13:00 (Miami y Nueva York) y 10:00 (Los Ángeles)

España: 19:00

Alianza Lima vs Alianza Universidad: dónde ver

El duelo entre Alianza Lima y Alianza Universidad será transmitido por la señal L1 MAX, canal disponible en operadores de TV como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, entre otros. Asimismo, ONLINE puedes ver el cotejo por las plataformas L1 MAX, Fanatiz y Zapping.

Alianza Lima vs Alianza Universidad: entradas

Las entradas se pueden comprar por la plataforma Joinnus y también por la aplicación Yape.

Norte: S/ 40

Norte Conadis-Niños: S/ 30 (agotado)

Sur visita: S/ 40

Sur visita Conadis-Niños: S/ 40 (agotado)

Oriente: S/ 70

Oriente Conadis-Niños: S/ 60

Occidente: S/ 100

Occidente Conadis-Niños: S/ 90

Alianza Lima vs Alianza Universidad: pronósticos y cuotas de apuesta

Alianza Lima parte como favorito para vencer a Alianza Universidad, de acuerdo a las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

Casas Alianza UDH Empate Alianza Lima Te Apuesto 4.24 3.33 1.95 Betano 4.05 3.40 1.91 Apuesta Total 4.20 3.50 1.88 Inkabet 4.00 3.45 1.85 Meridianbet 3.88 3.33 1.89

Alianza Lima vs Alianza Universidad: historial

En seis partidos entre Alianza Lima y Alianza Universidad, se registran dos victorias para cada equipo, además de dos empates.

Alianza Lima 2-0 Alianza UDH | Apertura 2025

Alianza UDH 0-0 Alianza Lima | Clausura 2021

Alianza Lima 2-0 Alianza UDH | Apertura 2021

Alianza Lima 2-3 Alianza UDH | Clausura 2019

Alianza UDH 2-1 Alianza Lima | Apertura 2019

Alianza Lima vs Alianza Universidad: estadio

El partido entre Alianza Lima y Alianza Universidad se juega en el Estadio Municipal Heraclio Tapia, recinto ubicado en la ciudad de Huánuco y que tiene capacidad para 25,000 espectadores.